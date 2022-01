Queridômetro do BBB: o que é e como funciona?

O BBB 22 ainda está na primeira semana, mas os brothers já começaram a prestar atenção nos significados do Queridômetro, uma das ferramentas usadas no confinamento para medir a afinidade entre os participantes. Para os espectadores, claro, este acaba sendo mais um motivo de entretenimento para movimento no jogo.

Quem acompanha o programa diariamente, sabe bem como os brothers avaliam a percepção da disputa por meio dos emojis distribuídos. Mas você sabe como o Queridômetro funciona?

Queridômetro do BBB

A cada novo dia de confinamento, os participantes do BBB precisam se direcionar para o 'Raio X', no qual avaliam o dia a dia na casa e falam sobre o convívio com os colegas.

Nesse momento, precisam classificar todos os brothers com os seguintes emojis: cobra, vômito, carinha feliz, carinha triste, coração, coração partido, bomba, banana e planta.

Após a conclusão da avaliação, o chamado "Feed BBB" é atualizado no telão da sala da casa, e os brothers podem conferir a lista completa do dia e saber quais emojis receberam.

O Queridômetro, dessa forma, é um grande termômetro de como estão as relações no jogo. Em edições passadas, ele inclusive já foi motivo de confusões pelos mais diversos apontamentos: planta, cobra, vômito. As classificações despertam a curiosidade dos jogadores, que muitas vezes querem cobrar satisfações.

Ao final da edição, o programa sempre relembra os participantes de como foram suas trajetórias no queridômetro, como uma espécie de "Premiação".