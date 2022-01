Conheça os pets que já estiveram no BBB

E nem só de pessoas se faz um Big Brother Brasil (BBB). Das 21 edições completas, três tiveram a presença de animais no confinamento, todos cachorros. A primeira experiência, inclusive, foi no BBB 1.

A cachorra Molly fez sucesso com os participantes da primeira edição do reality, mas teve de ser retirada do confinamento por questões de segurança para o andamento da disputa pelo prêmio final.

Qual BBB teve um cachorro?

BBB 1

Legenda: Caetano ficou muito próximo de Molly Foto: Reprodução

O primeiro BBB da história, em 2002, contou com a presença da cadela Molly, escolhida pelo público por meio de uma votação. Ela ficou apegada a diversos brothers, mas escolheu mesmo o participante Caetano como seu protegido. Ele, inclusive, foi o primeiro eliminado.

Após duas semanas, adestradores e a direção do programa ficaram preocupados que Molly pudesse interferir no andamento do jogo e a retiraram do reality.

BBB 14

Legenda: O cão foi parte de uma ação publicitária e acalmou os ânimos do brothers por algumas horas Foto: Reprodução

Um cão da raça São Bernardo entrou na casa do BBB 14 para passar uma tarde com os brothers e sisters. A entrada foi parte de uma ação publicitária, mas mesmo assim fez com os participantes tivessem momentos de descontração.

BBB 16

Legenda: Luna deixou saudades quando foi embora do BBB 16 Foto: Reprodução

Nos últimos dias de confinamento, os participantes do BBB 16 tiveram a entrada surpresa da cachorra que mais tarde foi batizada de Luna. Ela entrou na casa após os brothers participarem de uma dinâmica onde tinham de interagir com um "cão imaginário".

Luna passa dois dias com os participantes, e deixou saudades quando foi embora, fazendo a sister Munik Nunes, vencedora da edição, chorar.