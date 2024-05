No Rio de Janeiro, fãs cearenses vivem a expectativa pelo show de Madonna: 'Sonho'

Mais de 11 anos se passaram desde a última passagem de Madonna pelo Brasil. Mas, pelo que vai acontecer neste sábado (4), nenhum fã esperava: a rainha do pop se apresenta de graça na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fechando a “The Celebration Tour”, que comemora quatro décadas de hits e transgressão no cenário fonográfico.

O Diário do Nordeste conversou com fãs cearenses que estão a um dia de realizar um sonho de ver a estrela se apresentar.

Veja também Zoeira Madonna faz reclamações após chegar ao Brasil para show em Copacabana; confira lista Zoeira Cosplay de Madonna gasta mais de R$ 1 milhão para parecer com cantora Zoeira Madonna sobe ao palco e ensaia com Pabllo Vittar em Copacabana

João Vitor Costa, de 22 anos, teve uma preparação "à flor da pele". “Desde os primeiros rumores eu não consigo pensar em outra coisa. Não durmo há várias semanas. Tenho acompanhado cada detalhe de pertinho. Estou ensandecido. É a concretização de um sonho na frente dos nossos olhos”, conta.

João viajou cerca de 56 horas de Fortaleza até o Rio, onde chegou na quinta-feira (2) à tarde. No caminho, três percalços: na Bahia, a bateria do ônibus em que ele estava descarregou e, horas depois, já em Minas Gerais, dois acidentes alheios atrapalharam a trajetória. “Mesmo assim, foi a viagem inteira sorrindo pela janela. Foi a primeira vez que saí do Estado. Foi hipnotizante. Mesmo com os perrengues, sinceramente, foi transformador. Me sentia em uma pintura”, destaca.

Legenda: João (ao centro) e os amigos curtem o clima pré-show no Rio de Janeiro Foto: Arquivo pessoal

Quando João Vitor nasceu, em 2002, Madonna já estava prestes a embarcar em seu oitavo disco de estúdio. “Comecei a me aproximar quando ela estava remodelando seu som, se aproximando da minha geração, mais ou menos em 2015. Mas tenho memórias do disco 'Hard Candy', de 2008, quando ela veio ao Brasil e eu só tinha seis anos”, lembra.

Espera e incertezas

Já para o designer de moda Diego Ferreira, de 33 anos, que está com o marido desde terça-feira (30) no Rio, o período pré-confirmação do show foi de ansiedade. “Em 2017, a gente estava no Rio pro show da Lady Gaga quando ela cancelou um dia antes do evento. Então havia o medo de tudo isso acontecer novamente. Foram mais de 20 dias de espera e incertezas até sair a confirmação oficial do show. Usamos esse tempo para preparar os roteiros e looks da viagem”, reitera.

Legenda: Diego e o marido já conferiram o palco do show, montado em Copacabana Foto: Arquivo pessoal

A expectativa para ele tem mais um significado: compartilhar o momento a dois. “Somos um casal que ama música e viagem. Sempre estamos viajando para shows e grandes festivais. Meu marido já havia visto um show da Madonna em Istambul, na Turquia. E ele sempre me contava como foi incrível. Agora, chegou a hora da gente ver a Madonna juntinhos, com 1,5 milhão de pessoas. Vai entrar pra história, e nós estaremos lá”, vibra.

Quase 20 anos de sonho

Legenda: Sidney acompanha a artista há quase 20 anos Foto: Arquivo pessoal

O comprador Sidney Bernardo, de 35 anos, acompanha a artista há quase 20 anos. “Ela entrega música e um tanto a mais. Conceito, referências de religião e política. Está sempre envolvida em causas sociais e traz isso pros clipes, turnês. Isso sempre foi o que me chamou mais atenção, e das últimas vezes que ela esteve aqui (2008 e 2012) eu não consegui estar. Mas felizmente deu certo desta vez. Deve ter alguma coisa especial nesse show pro Brasil, como a participação da Anitta. Conheço muitos cearenses que estão chegando”, diz, apostando na presença da carioca no palco.

No dia especial, Sidney acredita que não chegará tão cedo. “Devo chegar no meio da tarde, tendo em vista que a previsão para o sábado é de muito calor. Então acaba que nem aproveitaríamos tanto a experiência, não seria tão bacana. Parece que vai ser 35 graus”, diz o cearense, que, aproveitando também as férias do trabalho, já conferiu o palco de perto, bem como gritou pela ídola na frente do Copacabana Palace, onde ela ocupa cerca de 90 quartos com toda a equipe, em um andar repleto de exclusividades.