Madonna faz reclamações após chegar ao Brasil para show em Copacabana; confira lista

A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (29) para fazer uma apresentação no sábado (4). Em meio aos primeiros dias em solo brasileiro, a diva do pop já fez algumas reclamações, como o calor, o sol e o barulho feito pelos fãs. As informações são do Uol.

O show que integra a The Celebration Tour vai ocorrer em frente ao Copacabana Palace, e muitos fãs estão acampados em frente ao hotel de Madonna. A socialite Narcisa Tamborindeguy chegou a usar um megafone, no apartamento vizinho ao hotel, para gritar pela cantora.

Veja também Zoeira Madonna compartilha memes brasileiros nas redes sociais Zoeira Cecilia Madonna, filha de Fernanda Young, pede VIP para show no RJ e celebra conquista: 'Especial'

De acordo com funcionários que trabalham na produção e no hotel, ela chegou a fazer algumas exigências, como a inclusão de um tapume na piscina privativa no alto do Copacabana Palace. A medida seria para preservar a privacidade dela e fazer com que os moradores do prédio ao lado não a vissem.

Legenda: Brasileiros acamparam na frente do hotel de Madonna, no Rio de Janeiro Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

No entanto, a movimentação dela segue sendo acompanhada, incluindo por Narcisa. "É que ela está se sentindo exposta", detalhou um funcionário.

Para um afinador ajeitar um piano disponível no quarto dela, Madonna se retirou e ficou escondida até o profissional sair. Ela evita outros contatos. "Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito pra ela", afirmou outro profissional.