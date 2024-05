Madonna sobe ao palco e ensaia com Pabllo Vittar em Copacabana

A cantora Madonna fez um ensaio nesta quinta-feira (2) no palco em que irá apresentar ao show da "The Celebration Tour" no próximo sábado (4), em Copacabana, no Rio de Janeiro. A maranhense Pabllo Vittar participou do momento. As informações são do g1.

Madonna subiu no palco com uma roupa preta e uma máscara verde fluorescente, deixando apenas os olhos e lábios descobertos. Durante o ensaio, a cantora passou as músicas "Nothing Really Matters", "Live to tell", "La isla bonita" e "Burning up".

Veja também Zoeira Cosplay de Madonna gasta mais de R$ 1 milhão para parecer com cantora Zoeira Ator de Jurassic Park explica por que não deixará fortuna de R$ 204 milhões aos filhos

Enquanto a artista cantava "Live to Tell", apareceram projeções no palco em homenagem a Betinho e Cazuza. Ao longo do ensaio, bailarinos e filhos da cantora subiram no palco.

Pabllo Vittar apareceu em dois momentos. No fim do ensaio, a drag queen e Madonna chegaram a se abraçar.