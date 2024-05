Cosplay de Madonna gasta mais de R$ 1 milhão para parecer com cantora

A expectativa do show de Madonna, que ocorre no próximo sábado (4), na praia de Copacabana, está reunindo os mais diversos fãs. Dentre eles, está a cosplay oficial da artista Rinnaldy Borba, de 45 anos, que revelou já ter investido mais de R$ 1 milhão para se parecer com a ídola.

"As pessoas estão falando por aí que eu gastei R$ 1 milhão para parecer com a Madonna. Não, eu gastei muito mais de que R$ 1 milhão para viver Madonna em 30 anos", revelou o cabeleireiro ao Encontro, da TV Globo, nesta quinta-feira (2).

Rinnaldy contou ainda os procedimentos que realizou para ficar idêntica à cantora de "Like a Virgin". "Eu fiz procedimentos porque a mãe natureza não é sempre generosa. Fiz, nariz, pálpebra, botox é o meu melhor amigo. E eu vou fazendo enquanto puder", afirmou.

O cabeleireiro explicou ainda que partilha dos meus ideais da cantora. "Lutando por tudo aquilo que eu também acreditava e acredito. Então ela veio e se instalou dentro de mim. Hoje ela é essência da minha vida. Viver Madonna é o propósito da minha vida", frisou.

Show da Madonna

Madonna se apresenta de forma gratuita, em Copacabana, no próximo sábado (4). O show será transmitido pela TV Globo, Globoplay e Multishow.

A vinda da artista ao Brasil vem movimentando as redes sociais, desde sua chegada. A "rainha do Pop" já chegou, inclusive, a compartilhar memes brasileiros.

Um estudo produzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro projeta uma movimentação de R$ 293,2 milhões na economia da capital fluminense em consequência do show gratuito de Madonna em Copacabana.

Os números são referentes aos gastos do público com passagens aéreas, transporte, hospedagem e alimentação.