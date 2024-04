Avião que trouxe Madonna ao Brasil custa R$ 225 milhões

A cantora Madonna se apresenta no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), e já desembarcou em solo carioca, na manhã desta segunda-feira (29). Ela veio a bordo de um jatinho, um Gulfsream G550, de matrícula N444DH, que veio do México e custa 45 milhões de dólares, o equivalente a R$ 225 milhões.

Conforme o Extra, o avião é alugado, e foi fabricado em 2005. O cantor Gusttavo Lima comprou a mesma aeronave, em janeiro deste ano, data em que o transporte foi registrado no Registro Aeronáutica Brasileiro.

O jato é o maior e mais luxuoso na categoria dos jatos de ultralongo curso. Ele possui 12 espaços internos de alto luxo, com assentos que viram cama. Outros dois aviões também chegaram ao Rio com os equipamentos do show da artista internacional.

Até o show acontecer, Madonna está hospedada no Copacabana Palace, na companhia dos filhos. Hoje, ela inclusive apareceu na janela de um dos quartos do hotel. A artista apresenta na Praia de Copacabana o show da Celebration Tour. Quatro dos seis filhos de Madonna participam da turnê ao lado da mãe.