MC Princesa relata rotina de retirada de PMMA dos glúteos após quinta cirurgia: 'Sofrimento'

A funkeira MC Princesa, que ficou conhecida ao fazer dupla com Plebeia, usou as redes sociais para compartilhar com os fãs a rotina de retirada de polimetilmetacrilato (PMMA) dos glúteos após realizar a quinta cirurgia. A cantora diz ter sido vítima de um erro médico e aconselhou o público a nunca utilizar o material, que é substância plástica usada para preenchimentos em tratamentos estéticos, mas pode causar reações levando a deformidades e à necrose dos tecidos.

"Em hipótese alguma permita que apliquem PMMA em seu corpo. Essa é a QUINTA vez que precisei fazer a mesma cirurgia! Venho através desse vídeo mostrar uma 'realidade' não muito mostrada por nós 'influenciadoras': O sofrimento. Se fosse contar tudo que já passei por causa disso, daria livros", afirmou a funkeira.

Princesa detalhou que o problema iniciou já cerca de 6 anos, quando foi submetida à primeira intervenção estética.

"Há aproximadamente 6 anos fui vítima de um erro médico > gluteoplastias mal-sucedidas + injeções de PMMA. E desde então venho fazendo cirurgias ano a ano… Já passei por momentos que me vi perder as esperanças, mas DEUS sempre me manteve de pé. Ano passado realizei uma cirurgia pra remover PMMA. Tive que ser muito forte, foi uma cirurgia totalmente aberta, mas bem sucedida", contou.

Ela diz ter esperança de que essa será sua última cirurgia e fez um alerta sobre os riscos do PMMA.

"E aqui estou novamente… Se tudo der certo, essa agora, será minha última cirurgia. Você aí que está pensando em fazer algo no seu corpo por não se sentir bem ou por querer mudar mesmo, se informe muito antes. NUNCA (em hipótese alguma) permita que apliquem PMMA em seu corpo! JAMAIS permita que sua vida ou seu futuro sejam afetados por erros de terceiros, ninguém merece passar por isso", completou MC Princesa.