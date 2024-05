Festival de Parintins será transmitido pelo Globo, anuncia governo do AM; veja data

A Rede Globo e a Rede Amazônica confirmaram, nesta quinta-feira (2), que irão transmitir a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, com a confirmação de que o evento ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de junho.

"Isso é importante para o estado, para a cidade, e nos coloca em outro patamar. Isso mostra a importância da Amazônia", afirmou o governador Wilson Lima. A festa, já tradicional na região norte, também ganhou foco na televisão com a participação de Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, no BBB 24.

Detalhes da festa

No evento, entram na disputa os bois Caprichoso e Garantido, na Ilha de Tupinambarana. A tradição também aponta que as torcidas, chamadas de 'galera', também estarão presentes.

A arena para o evento se chama Bumbódromo e as duas agremiações apresentam os temas, desenvolvidos pelos bumbás, contando as lendas dos povos originários. Como trilha sonora, o espetáculo terá as toadas, canções feitas para mostrar a cultura dos povos da Amazônia.

Para oficializar, o contrato de transmissão foi assinado na sede do Governo do Amazonas, em Manaus, nesta quinta (2). Os presidentes dos dois bumbás Rossy Amoedo, do Caprichoso, e Fred Góes, do Garantido, estiveram presentes no local, assim como o CEO do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior.

Temas do festival

Para 2024, o Boi Caprichoso surge com o tema "Cultura - O triunfo do povo", enquanto o Boi Garantido aparece com "Segredos do Coração". Os ensaios, realizados nos fins de semana tanto em Manaus como em Parintins, funcionam também como uma espécie de esquenta.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, a Rede Amazônica transmitiu o Carnaboi, uma festa prévia do festival folclórico e que reuniu mais de 35 mil pessoas em Manaus, durante duas noites de apresentação.

Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins foi criado em 1965, na época ainda com o intuito de arrecadar doações para a conclusão da obra Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Atualmente, a festa possui o título de Patrimônio Cultural do Brasil.

Durante o festival, cada apresentação possui o tempo máximo de 2 horas e 30 minutos, performados em meio ao silêncio da torcida. O total de 21 itens são julgados pelos jurados para definir o vencedor do ano. Confira abaixo quais são eles: