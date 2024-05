Ator de Jurassic Park explica por que não deixará fortuna de R$ 204 milhões aos filhos

O ator Jeff Goldblum, de 71 anos, conhecido por interpretar o Dr. Ian Malcolm em "Jurassic Park" (1993), revelou que não pretende deixar sua fortuna para os filhos. O assunto veio à tona durante a sua participação no podcast Table for Two com Bruce Bozzi.

Pai de Charlie, 8, e River, 6, fruto do casamento com a dançarina e ex-ginasta olímpica Emilie Livingston, de 41, Jeff afirmou que os filhos precisarão trabalhar para conquistar o próprio dinheiro. "Você tem que remar seu próprio barco", declarou.

"É importante ensinar para as crianças. Não vou fazer isso por você. E você não vai querer que eu faça isso por você", justificou.

O ator possui uma fortuna estimada em US$ 40 milhões, equivalente a R$ 204 milhões, mas deseja que os filhos sejam financeiramente independentes.