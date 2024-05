'Ainda não estou bem', afirma Belo após separação de Gracyanne Barbosa

O cantor Belo participou do “The Noite”, de Danilo Gentili, nessa quinta-feira (2), e voltou a falar da separação de Gracyanne Barbosa. O artista e a musa fitness tornaram pública a separação em abril.

“Foram 16 anos. A gente vai levar... Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte. Passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu”, afirmou ele.

Belo ainda comentou o fato de ter chorado no show de abertura da turnê que comemora os 30 anos do Soweto.

“Foi um misto de emoções. A gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento”, disse.

“Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo. Sou um cantor romântico, falo das coisas do amor, do coração. Meu público tem uma identificação muito direta comigo porque não consigo disfarçar se estiver passando por qualquer tipo de problema. Sempre levo isso para o palco”, completou.

O artista ainda adiantou que deve gravar um DVD com o Soweto no fim de 2024, com música inéditas.