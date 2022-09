Como cuidar dos cabelos na academia, beach tennis ou natação? Veja dicas

Se você assim como eu tem aproveitado 2022 pra ~finalmente~ botar em prática o plano de fazer alguma atividade física, pode estar sofrendo com o ressecamento dos fios de cabelo, além de um aumento do frizz. Com as madeixas descoloridas ou tingidas, o problema pode ser ainda pior.

Desde que voltei pra academia, no começo do ano, não me atentei pros cuidados necessários com os fios dentro da nova rotina. Continuei com o básico: shampoo, máscara e condicionador, um leave-in e óleo quando lembro (não me tome como exemplo, por favor).

Foi quando notei meu cabelo repleto de frizz e com um aspecto bastante danificado que me dei conta da necessidade de cuidados durante o treino, já que é possível sim manter uma rotina ativa e ainda assim ter cabelos bonitos e saudáveis. Confira as dicas:

Leave-in ou óleo antes do treino

Por isso, tudo começa antes do treino, conforme explica a cabeleireira e colorista Olívia Chaves. A profissional recomenda que seja aplicado um leave-in ou óleo capilar para proteger os fios do atrito e do contato com o suor.

Olívia Chaves colorista “O ideal é evitar o contato do cabelo com o suor, então prenda o cabelo, mas sem muita força, outra opção é fazer uma trança. Geralmente, indico algum finalizador ou óleo que tenha a função de proteção térmica que seja mais fluido e fino, pra que faça a proteção da fibra do cabelo sem deixá-lo pesado”.

A especialista em tricologia e química Lívia Ribeiro pondera que o suor não é o vilão da história, já que a composição é basicamente água e sais minerais, existe uma quantidade de sal, mas bem pequena.

Evite pegar no cabelo durante o treino

Outra recomendação é evitar ficar pegando no cabelo durante o treino, pois a sujeira das mãos e o atrito podem prejudicar os fios e até causar frizz.

Legenda: Usar trança nos cabelos é uma opção para proteger os fios Foto: Shutterstock

Fazer um coque bem preso ou uma trança, usar headbands elásticas ou grampos pra prender aqueles ‘cabelinhos’ novos também são sugestões que ajudam a mantê-lo no lugar.

Sem preguiça: lava o cabelo!

A especialista em tricologia aponta ainda que outro erro que prejudica os cabelos é passar muito sem lavar. “O acúmulo de sujeira, suor e poluição fazem com os nossos fios enfraqueçam”, explica.

Mas calma, não precisa – nem deve – lavar todo dia. De acordo com Lívia, lavar o cabelo demais pode causar o enfraquecimento, deixando-o ressecado e sem forma. E cuidado: não deixe o couro cabeludo úmido e prenda os cabelos, pois é ambiente certo pro surgimento de fungos e caspas.

A colorista Olívia alerta que, no caso de cabelos descoloridos ou tingidos, o ideal é usar produtos que sejam antioxidantes já que a frequência da lavagem altera a cor das madeixas.

Esportes ao ar livre

Mas não é só na academia que é preciso cuidados específicos. No caso de esportes ao ar livre, como o beach tennis, o indicado é usar leave-ins, cremes ou sprays, que tenham proteção térmica e proteção solar. “Sugiro ainda checar se na composição tem vitamina E, porque ela faz a proteção da cor e tem propriedades antioxidantes”, recomenda Olívia.

Lívia Ribeiro especialista em tricologia “Se for uma atividade constante, isso pode causar o ressecamento dos fios. Por isso, sempre bom proteger com algum produto nessa categoria de proteção térmica capilar".

Esportes aquáticos

Para quem pratica esportes no mar ou piscina, os cuidados precisam ser mais específicos. Lívia recomenda o uso de óleo vegetal 100% natural nos fios antes da atividade, já que os cremes ou sprays vão sair com o tempo na água e o óleo protege de forma mais duradoura.

Olívia ressalta a importância do uso de touca, quando possível, que protege os fios do contato com a água especialmente da piscina que tem compostos químicos prejudiciais para a saúde dos cabelos e que podem causar a descoloração ou mesmo o temido tom esverdeado nas loiras.

E, neste caso, o indicado é lavar os cabelos logo depois da atividade, se possível, com o uso de alguma máscara de hidratação mais simples.

