Biotina: o que é, para que serve e como tomar

A biotina ou vitamina B7 é solúvel em água e atua como uma coenzima fundamental para o metabolismo dos ácidos graxos, glicose e aminoácidos. A deficiência dela no organismo é rara, mas pode ser considerada durante a gestação. Além disso, fatores de estilo de vida como hábito tabagista, uso de álcool, drogas ou de alguns medicamentos como anticonvulsivantes podem interferir na necessidade desta vitamina.

A biotina está associada à saúde da pele, cabelos e unhas e até mesmo ao sistema imune. “As fontes alimentares de biotina são ricas também em outros nutrientes. Exceto em casos de deficiência, sempre é mais interessante manter uma alimentação variada, com uma rica oferta nutricional, para promoção de saúde e garantia de benefícios estéticos”, destaca a nutricionista Renata Jataí*.

O que é biotina?

A biotina, também conhecida como vitamina B7, é classificada como hidrossolúvel, pois ela é solúvel em água. A sua produção pode ser realizada pelas bactérias do intestino. Pode também ser ingerida na alimentação ou na forma de suplemento.

Para que serve biotina?

Participa ativamente do processo de produção de células do organismo. Por esse motivo, pode ser relacionada com a composição e fortalecimento de unhas, manutenção da saúde do cabelo e da pele.

A biotina é reconhecida por seu papel vital no metabolismo energético, auxiliando na conversão de carboidratos, proteínas e gorduras em energia, e mantendo o corpo ativo e revigorado.

A deficiência pode causar lesões, como dermatite esfoliativa, queda de cabelo, denominada como alopecia, e conjuntivite.

Como tomar biotina?

Não existe um consenso sobre a frequência ou horário correto para utilização do suplemento de biotina, esclarece a nutricionista. O consumo deve ser programado de forma individual na rotina de quem necessita da suplementação.

Qual a quantidade recomendada?

A quantidade de ingestão diária recomendada pelo Institute of Medicine (IOM) para pessoas saudáveis adultas é de 30 microgramas, porém, esse valor pode variar, caso o indivíduo tenha uma deficiência desse nutriente, chegando a ser sugerido a ingestão de até 10 miligramas por dia. É importante salientar, porém, que toda suplementação deve ser feita com acompanhamento de um nutricionista para que seja realizada de forma segura, ressalta Renata Jataí.

Qual a melhor biotina para o cabelo?

A biotina pode ser consumida tanto de forma isolada quanto associada a outros nutrientes. Todas as formas promovem uma boa reposição dessa vitamina, salienta a nutricionista.

Onde encontrar na alimentação?

A biotina é encontrada facilmente nos alimentos, tanto de origem animal quanto vegetal. As principais fontes são:

Avelã;

Castanha de caju;

Amendoim;

Ovo cozido;

Salmão;

Farelos de aveia e de trigo.

Algumas frutas também contêm biotina, porém, em menor quantidade, como:

Banana;

Abacate;

Mamão-papaia;

Maçã

Quando suplementar?

A suplementação é indicada em casos de deficiência, identificada por sinais físicos, como a queda capilar e dermatite, orienta Renata Jataí.

*Renata Jataí é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). É especialista em diabetes pelo Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua como nutricionista clínica em seu consultório em Fortaleza, no bairro Cocó. Trabalha também como preceptora de estágio supervisionado de graduandos da área da nutrição e como professora do projeto de qualificação de manipuladoras da alimentação escolar do município de Caucaia.