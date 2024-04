O que é asma? Veja sintomas e o que fazer em uma crise

Asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. As principais características são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida.

De acordo com informações do site do Ministério da Saúde, os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas.

O diagnóstico é principalmente clínico, obtido após consulta e avaliação pelo médico, mas também é confirmado pelo exame físico e pelos exames de função pulmonar (espirometria), explica o médico pneumologista Ivo Menezes*. Em crianças de até os cinco anos, o diagnóstico é somente clínico, tendo em vista a dificuldade de realizar outros exames funcionais e complementares.

O que é asma?

Asma é uma doença respiratória crônica causada por uma resposta inflamatória das vias aéreas. Essa inflamação, na maioria das vezes, é desencadeada por uma resposta alérgica a alguma “substância” (alérgenos) como poeira, pelos de animais, inalação de produtos químicos entre outros, explica o médico pneumologista Ivo Menezes.

Quais os sintomas?

Os sintomas da asma tendem a começar já na infância, mas também podem surgir apenas na fase adulta.

Os principais são:

Tosse

Cansaço

Dor no peito

Sibilância (o que muitas vezes o paciente chama de chiado ou piado no peito)

O que causa asma?

O indivíduo asmático já nasce com uma predisposição a sintomas alérgicos (muitas vezes com outros membros da família com sintomas semelhantes, relevando, assim, um componente hereditário/familiar). A intensidade dessa resposta alérgica vai causar os sintomas que podem ser leves ou graves, adiciona Ivo Menezes.

Em alguns casos, a asma pode ser causada por uma nova exposição. “Por exemplo: um indivíduo que nunca teve sintomas e, ao passar a trabalhar numa função em específica tendo contato com produtos químicos ou fumaça, então este indivíduo passa a ter sintomas. Nesses casos chamamos de asma laboral”, explica o pneumologista.

Como saber se eu tenho asma?

O diagnóstico de asma leva em conta principalmente o quadro clínico/a história do paciente, cita Ivo Meneses. “Aliado a isso lançamos mão de alguns exames complementares. Um dos principais é a espirometria (mede a quantidade de ar que uma pessoa é capaz de inspirar ou expirar a cada vez que respira) e, em casos selecionados, fazemos exames de imagem como radiografia de tórax e tomografia de tórax”, acrescenta.

O que fazer em uma crise de asma?

A conduta na crise asmática depende da intensidade da mesma, portanto uma avaliação médica é necessária para que a crise não piore e se torne um quadro grave, ressalta o pneumologista.

Nas crises de asma o paciente deve sempre manter a calma. Existem bombinhas nebulização (aerossol) que podem ser utilizadas para auxiliar na melhora dos sintomas e, em casos mais intensos, pode ser feito uso de medicações para reduzir a inflamação, como os corticoides por exemplo.

Vale lembrar que, se identificado o fator que levou a crise (por exemplo, um animal ou cheiro forte), o paciente asmático deve evitar contato para que não ocorra piora da crise, frisa o pneumologista.

Como usar a bombinha de asma?

As bombinhas são grandes aliadas no tratamento da asma e devemos sempre diferenciá-las entre as bombinhas de manutenção e as bombinhas de crise, comenta Ivo Menezes.

“Aquelas de manutenção são ajustadas pelo pneumologista visando controle das crises e devem ser usadas diariamente conforme orientação. Aquelas de crise devem ser resguardadas para os dias em que o paciente está com piora do quadro, para alívio dos sintomas”, detalha o pneumologista.

As doses de cada bombinha variam entre os pacientes e a intensidade da asma de cada um, por isso a importância do acompanhamento regular para ajuste medicamentoso, pontua.

Quem ter asma pode ter gato ou outro animal de estimação?

Animais de estimação podem ou não desencadear piora dos sintomas da asma, avalia Ivo Menezes. Alguns pacientes possuem resposta alérgica importante quando entram em contatos com determinados animais. “Nestes casos orientamos, dentro do possível, que não haja o contato”, adiciona.

É importante enfatizar que existem testes de alergia (como o prick test), por meio do qual é possível o médico identificar quais os componentes alérgicos estão presentes em cada paciente.

Qual a diferença entre asma e bronquite?

A palavra bronquite quer dizer inflamação dos brônquios. A asma brônquica é, portanto, uma bronquite causada por uma inflamação e resposta alérgica.

Porém, existem bronquites de várias causas que não relacionada à asma: como por exemplo as bronquites infecciosas (vírus e bactérias).

Asma tem cura?

A asma é uma doença crônica e exige tratamento e acompanhamento contínuo, frisa o pneumologista. “Alguns pacientes que tiveram asma na infância param de ter sintomas na fase adulta e se dizem ‘curados’, porém não é raro receber no consultório pessoas que voltaram a ter sintomas depois de anos”, comenta Ivo Menezes.

O pneumologista continua: “Com o acompanhamento conseguimos deixar os pacientes assintomáticos e sem crises à medida que ajustamos as bombinhas”.

Quem não tem asma pode usar bombinha?

As bombinhas são medicações broncodilatadoras, ou seja, a função delas é dilatar/abrir os brônquios do paciente. Elas podem ser usadas em várias doenças como enfisema (um tipo de doença respiratória crônica), pneumonia, fibrose pulmonar, entre outras. A indicação de uso deve ser orientada pelo médico.

*Ivo Antônio Mendes de Menezes é médico formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem residência médica em pneumologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará, no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Atua como pneumologista em seu consultório no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza.