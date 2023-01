Fibrose pulmonar: entenda o que é e quais sintomas da doença de Rita de Cássia

A cantora Rita de Cássia faleceu nessa terça-feira (3), aos 54 anos, em Fortaleza. Ela estava internada em hospital privado de Fortaleza, diagnosticada com fibrose pulmonar.

O falecimento gerou comoção de artistas e de personalidades, que lamentaram a partida da compositora de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro".

Sobre a condição, o Diário do Nordeste conversou com um especialista, que explica o que é, quais sintomas e como tratar.

O que é fibrose pulmonar?

O termo é generalista e engloba um conjunto de doenças graves incuráveis que provocam o endurecimento do pulmão, devido à presença de diversas cicatrizes, reduzindo a capacidade respiratória do paciente, como explica o pneumologista e presidente da Sociedade Cearense de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SCPCT), Ricardo Coelho Reis. No caso de Rita de Cássia, não foi divulgado qual tipo a acometeu.

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT A fibrose pulmonar é um processo de envelhecimento, de enrijecimento, precoce do pulmão e de perda da sua função normal, que é a troca gasosa.

"Há um processo de cicatrização precoce, exagerado, e sem uma causa, então o pulmão vai ficando mais duro, perdendo a sua funcionalidade. Ele vai substituindo o tecido normal por um tecido de cicatrização", completa.

O diagnóstico da doença é realizado por exames de imagens, como radiografia e tomografia, e, em casos específicos, também pode ser necessário a realização de biópsia, segundo o médico.

Sintomas

O principal sintoma da condição é a dificuldade progressiva para respirar, ou seja, falta de ar que começa leve e vai piorando com a evolução do quadro da patologia. A diminuição da capacidade respiratória é uma consequência do enrijecimento do órgão, que reduz de tamanho.

Ricardo Coelho Reis Pneumologista e presidente da SCPCT O cansaço, inicialmente, começa ao realizar esforço, mas depois vai progredindo até incapacitar o paciente.

Tosse seca e irritativa também é outro sinal. Ambos são comuns em doenças respiratórias, mas, no caso da fibrose, são crônicos, persistindo por mais de três meses. Inclusive, o pneumologista alerta que indivíduos que apresentem esses sintomas por esse período devem procurar ajuda médica.

Fatores de risco

Existem alguns hábitos e agentes ambientais que podem provocar lesões pulmonares, estas aumentam as chances de desenvolvimento de fibrose pulmonar. Ou seja, a condição é como se fosse uma fase final de várias doenças pulmonares, como explica o pneumologista.

Abaixo, Reis lista alguns desses fatores de risco. São eles:

Uso de medicações que provocam lesões nos pulmões;

nos pulmões; Inalação de substâncias tóxicas presentes em locais como fezes de pássaros, mofo, ar poluído, entre outros locais, que podem provocar quadros de pneumonia de hipersensibilidade (PH);

presentes em locais como fezes de pássaros, mofo, ar poluído, entre outros locais, que podem provocar quadros de (PH); Alguns tipos de reumatismo pulmonar ;

; Inalação de fumaça ;

; Tabagismo ;

; Pré-disposição genética;

genética; Casos da doença em parentes próximos ( hereditário );

); Pneumonias graves — provocadas por doenças, como a Covid-19, ou não.

*Este material está em atualização. Mais informações em instantes.

