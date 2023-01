Artistas e personalidades lamentam morte de cantora Rita de Cássia: 'jamais será esquecida'

A morte da cantora Rita de Cássia, nessa terça-feira (3), aos 54 anos, em Fortaleza, gerou comoção de artistas e de personalidades, que lamentaram a partida da compositora. Rita é autora de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro".

Ela estava internada em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital privado de Fortaleza, após ser diagnosticada com fibrose pulmonar. O velório acontece nesta quarta-feira (4) em Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, onde Rita nasceu, após as 10h. O sepultamento está previsto para às 17h, segundo informações do irmão dela, o sanfoneiro Redondo.

O governador Elmano de Freitas (PT) foi um dos que lamentaram a morte da cantora, quem descreveu como uma das maiores referências do forró. "Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e fãs por todo o país", disse.

No setor musical, diversos artistas também se comoveram com o falecimento de Rita. Em comunicado nas redes sociais, a banda Noda de Caju ressaltou que a compositora foi "única". "Sua extensa obra será lembrada para sempre e ela estará eternamente nos nossos corações", diz.

Xand Avião compartilhou um vídeo em que canta "Pedaço de Solidão", canção de Rita, ao lado da compositora. "Você será eterna em nossos corações", escreveu.

A forrozeira Mari Fernandez, que também é natural de Alto Santo, lamentou a perda da conterrânea. "Você foi exemplo como ser humano, ajudando tantos compositores e foi inspiração também com suas letras linas, minha conterrânea", disse.

A cantora Taty Girl também homenageou a amiga Rita de Cássia. "Não consigo acreditar #ForroDeLuto Descanse, minha poeta", escreveu a forrozeira.

"Descanse em paz, jamais será esquecida!", escreveu o cantor Wesley Safadão.

Bráulio Bessa, escritor e poeta, exaltou Rita como a maior compositora de forró de todos os tempos. "Rita, minha amiga e conterrânea, colega de sala de minha mãe aqui em Alto Santo. Que tristeza, meus amigos", disse em seu perfil no Twitter.

O cantor e compositor Batista Lima disse que a história da "poetisa" jamais será esquecida. "Senhor, receba esta amiga que cantou e nos presenteou com lindas canções de amor", disse em publicação no Instagram.

Gil Mendes, ex-integrante das bandas Forró Real e Garota Safada e cantora solo, fez um texto emocionado em tributo à Rita. "Você vai sempre ser nossa poetisa e no nosso forró uma grande força, um grande nome e uma grande voz", escreveu.

O forrozeiro Tarcisio do Acordeon lamentou a perda e disse que o nome de Rita de Cássia será eternizado pelas suas obras e pelo seu talento.

