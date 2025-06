Grupo hispano-brasileiro deve investir R$ 600 milhões para produzir mirtilo, morango e avocado no CE

Um grupo de produtores brasileiros e espanhóis deve investir cerca de R$ 600 milhões para produzir mirtilo, morango e avocado na região da Serra da Ibiapaba, no Ceará.

A informação foi confirmada por Sílvio Carlos Ribeiro, secretário-executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará, durante a PEC Nordeste 2025.

A expectativa é que as negociações sejam finalizadas neste ano e a produção comece em 2026. Um dos entraves é a aquisição de terras.

O grupo já visitou o Ceará três vezes para avaliar o negócio. O nome das empresas envolvidas não foi divulgado.

Os produtores espanhóis têm atuação na cidade de Huelva, no sudoeste do país europeu. Já os empresários brasileiros têm produção em São Paulo.

Sílvio Carlos Ribeiro destaca o potencial da produção, já que as frutas têm alto valor agregado. O mirtilo, também chamado de blueberry, tem sido destacado como uma das safras mais promissoras para o agronegócio cearense.

Já foi realizada uma pequena produção da fruta azulada, mas a expectativa é que o Ceará cresça sua presença nesse mercado.

“O mirtilo hoje é uma das culturas de maior valor agregado do mundo. Tem crescido muito no Peru, Marrocos, a China está produzindo. A demanda é muito grande. Já produzimos, fizemos testes e hoje há variedades cada vez mais modernas, podemos produzir em diversos locais”, aponta.

O morango já tem produção cearense consolidada, também na Serra da Ibiapaba. “O potencial é muito grande, é uma cultura de alto valor. Precisa de investimento, tecnologia, mas conseguimos fazer”, projeta o secretário-executivo.

AVOCADO SERIA NOVA CULTURA NO CEARÁ

Se for concretizada, a produção do avocado pelo grupo hispano-brasileiro significaria a introdução de uma nova cultura na produção agropecuária cearense.

Sílvio Carlos Ribeiro destaca que, como o avocado ainda não é produzido em larga escala no Brasil, o Ceará pode se aproveitar do alto potencial de exportação.

Considerada uma fruta parente do abacate, o avocado é menor e tem uma casca mais grossa e escura. A principal diferença é a polpa da fruta.

O avocado possui menor quantidade de líquido, garantindo mais nutrientes e fibras por porção da fruta. Os principais públicos consumidores são Estados Unidos e México.

A produção da fruta é realizada principalmente em locais com diferença de altitude. No Ceará, seria propício o cultivo na Serra da Ibiapaba e no Cariri.

“Estamos sendo procurados porque o Ceará tem muitas características que atraem investidores. Logística, condições de luz, iluminação muito boa, que permitem produções de alto valor agregado”, aponta o executivo.

PEC NORDESTE 2025

A PEC Nordeste 2025 reúne mais de 600 empresas e instituições de quinze segmentos do agronegócio. O evento ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, ocupando área de 30 mil m².

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, destaca que a PEC Nordeste é o maior evento do agro do Norte e Nordeste.

“Nossa expectativa é receber 100 mil pessoas neste ano. Estamos esperando gente de sete estados. As principais expectativas em relação à feira é fechar negócios e gerar aprendizados”, afirma.

A estimativa é que os negócios fechados no evento movimentem em torno de R$ 150 milhões. O presidente destaca a oportunidade de negócio para produtores de diversos segmentos.