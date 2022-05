Avocado: o que é, os benefícios e a diferença para o abacate

Avocado ou abacate? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente no Brasil, e chega muito a consultórios de nutricionistas. As duas frutas são da mesma família, mas se diferenciam pela cor e pela consistência.

O avocado é uma fruta considerada "parente" do abacate. Ambos possuem uma gama extensa de propriedades nutricionais como fibras, vitaminas e minerais.

O Diário do Nordeste conversou com a nutricionista Ivelise Rodrigues* para entender melhor o que é, quais os tipos, quais os benefícios e as principais diferenças do avocado e do abacate. Confira:

O que é avocado?

O avocado é um dos tipos de abacate. Conforme a profissional de nutrição, duas variedades são consideradas avocado: Hass e Fuerte.

Eles consistem em um fruto menor que o abacate tradicional, com um casca mais grossa, meio roxa e "enrugada", diferente da versão comum, verde, fina e lisa.

Por que esse nome?

O uso de "avocado" vem do inglês. O fruto é muito comum nos Estados Unidos, mas a denominação é a mesma no Brasil.

Qual a diferença entre abacate e avocado?

Além do tamanho do fruto e da casca, a principal diferença entre abacate e avocado é a polpa da fruta.

O avocado possui menor quantidade de líquido (menos de 70%), fato que confere uma maior quantidade de nutrientes em uma porção menor. Desse modo, a polpa é mais “densa”.

Legenda: O avocado é um cruzamento entre espécies mexicanas e guatemalenses Foto: Shutterstock

No quesito caloria, o avocado também "ganha", pois possui 10% menos calorias. A nutricionista Ivelise Rodrigues destaca que ele se tornou "o queridinho dos planos alimentares".

Quais os benefícios do avocado?

Rico em lipídeos, as chamadas gorduras boas, o avocado é também rico em fibras, minerais e vitaminas lipossolúveis.

Entre os principais benefícios, conforme a nutricionista, estão:

Redução do colesterol total, LDL-colesterol (chamado de "colesterol ruim") e triglicerídeos.

Aumento do HDL-colesterol (conhecido como "colesterol bom")

Pode contribuir na redução de peso, IMC e circunferência da cintura.

Existe no Brasil?

O avocado é originário do cruzamento de espécies mexicanas e guatemalenses, mas existe, sim, no Brasil. Segundo Ivelise, ele é cultivado em duas grandes fazendas brasileiras. A época do avocado é entre os meses de março e setembro, quando é mais fácil encontrar todas as variedades para vender.

Como escolher avocado?

Os consumidores devem ficar atentos à casca, evitando escolher frutos com a estrutura danificada por pragas ou ferimentos, que criam as chamadas "regiões podres", de acordo com a nutricionista.

Legenda: É importante se atentar à consistência e aparência da casca da fruta dos avocados na hora de escolhê-los Foto: Shutterstock

"Ao toque, o abacate não deve estar tão firme ou tão 'mole'. A textura deve ser macia. É importante lembrar que a espécie Hass possui a casca mais enrugada e escura/arroxeada, não significando que o fruto não esteja adequado ao consumo. Porém, se estiver na cor marrom escuro, pode ser que já esteja passando do ponto ideal de consumo"

Como fazer avocado?

A nutricionista Ivelise Rodrigues aponta uma série de usos para o avocado. Aliados a uma boa alimentação, se tornam boas opções com alto teor nutricional. Veja exemplos:

Guacamole;

Mousse de avocado;

Avocado toast;

Panqueca de avocado;

Vitaminas ou smoothies;

Uso em saladas, combinado com salmão ou camarão;

Molhos, como a maionese de avocado.

Receita de avocado toast

Legenda: A torrada com avocado é uma das opções mais comuns de receitas com a fruta Foto: Shutterstock

Para fazer avocado toast, você vai precisar de:

1 avocado

1/2 tomate

1/2 cebola

2 dentes de alho

1 pitada de pimenta a gosto

1 pitada de sal a gosto

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de suco de limão

6 fatias de pão de forma

Modo de preparo

Corte o tomate e a cebola em cubos bem pequenos e tempere com sal, alho, pimenta, azeite e gotas de limão a gosto. Corte o avocado e com uma colher raspe toda a polpa colocando num prato fundo. Despreze o caroço. Amasse bem a polpa do avocado, fazendo um purê. Se gostar, pode deixar com pedaços maiores. Misture os temperos com o avocado amassado. Coloque as fatias de pão de forma em uma torradeira ou no forno por 5 minutos, para deixar em ponto de torrada. Depois cubra com o avocado temperado.

*Ivelise Rodrigues Cunha é graduada em Nutrição pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional pelo Centro de Nutrição Funcional - VP. Atua em consultórios com Nutrição Clínica. Instagram: @ivelisenutri