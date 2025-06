Primeira fase do ressarcimento de descontos indevidos do INSS termina nesta sexta-feira (6)

Termina nesta sexta-feira (6) a primeira etapa do ressarcimento de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O total de R$ 292 milhões a ser devolvido é referente às mensalidades associativas descontadas na folha de pagamento de abril. A informação foi reforçada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior, durante entrevista ao "Bom Dia Nordeste", da rádio Verdinha FM 92.5, na manhã desta quinta-feira (5).

O cronograma teve início no último dia 26 de maio e seguiu com base no valor do benefício, se for igual ou maior que um salário-mínimo, e do último algarismo do número de Benefício (NB), sem considerar o dígito verificador.

Para quem ganha até um salário mínimo, recebem nesta sexta (6) beneficiários cujo número do benefício terminem em 0. Já para quem recebe acima de um salário, serão ressarcidos aqueles com número final 5 e 0.

A suspensão de todos os descontos do tipo foi determinada pelo INSS no fim de abril. Porém, como a folha de pagamentos do mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio.

Mensalidades antigas

Em relação ao ressarcimento das mensalidades antigas, o INSS espera divulgar um cronograma em breve, segundo Gilberto Waller.

Conforme reforçou, esta etapa depende da manifestação dos beneficiários, que devem reconhecer ou não os descontos em folha nos últimos cinco anos. A partir dessa sinalização, destaca ele, o INSS cobra as instituições, que devem comprovar de forma documental que aquela mensalidade foi autorizada pelo segurado. Do contrário, a entidade deve realizar a restituição.

"Não fazendo a restituição ou não comprovando, o INSS vai ressarcir num cronograma que a gente espera informa quanto antes possível para o nosso aposentado e pensionista. O que eu posso assegurar é que em 2026 isso já vai ser página virada", garantiu Waller.

Alerta para golpes

Ainda conforme o presidente do INSS, um balanço de manifestações ou de ressarcimento por estados ou regiões não está sendo divulgado pelo órgão para evitar que golpistas se aproveitem da situação para tentar arrancar mais dinheiro dos beneficiários.

Gilberto Waller alerta para que aposentados e pensionistas busquem apenas os canais oficias do INSS durante esse processo, evitando pessoas intermediárias.

"O nosso segurado vai no aplicativo meu INSS, o aplicativo não tem link algum, e não se manda e-mail. Ou ele liga na central 135, e a central 135 nunca liga para você. E agora tem um atendimento mais direto via agências dos Correios, onde você pode ir sozinho, levando sua carteira de identificação para fazer esse pedido. Não precisa procurar ninguém, não assine nada, não receba ligação, não abra link, não receba mensagem de WhatsApp. Não use intermediários. O intermediário não tá querendo te ajudar, ele tá querendo o seu dinheiro", alertou.