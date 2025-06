INSS permitiu que 'entidades fraudulentas' e 'bandidos' fizessem descontos ilegais, diz presidente

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, que tomou posse recentemente em meio à crise das fraudes, disse que o órgão falhou gravemente no controle dos descontos em benefícios, permitindo que “entidades fraudulentas” e “bandidos” atuassem fazendo descontos indevidos na conta dos aposentados brasileiros.