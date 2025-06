Shopping Benfica terá a primeira unidade de rede de academias de Alexandre Pato em Fortaleza

O shopping Benfica irá inaugurar a primeira unidade da Move Fitness em Fortaleza. Idealizada pelo ex-jogador de futebol Alexandre Pato, a rede de academias está em expansão pelo Brasil.

Em setembro do ano passado, em entrevista à revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, o empresário, que é casado com Rebeca Abravanel, uma das herdeiras de Silvio Santos, adiantou que estava em negociações avançadas para trazer a Move Fitness para a capital cearense.

Para a gerente comercial do shopping Benfica, Andreza Façanha, a ampliação do mix de operações do centro comercial, com a chegada da rede fitness, reflete a confiança do mercado. "Estamos vivendo um momento estratégico muito importante. A chegada dessas operações, incluindo expansões de marcas já consolidadas, demonstra o potencial econômico do shopping e da região. Nosso objetivo é diversificar o mix e entregar conveniência e experiências únicas", afirmou.

Outra inauguração importante do shopping nas próximas semanas é a Wibe Energy, que oferecerá aos clientes estações para carregamento de veículos elétricos.

"A chegada da academia Move Fitness e da Wibe Energy são exemplos concretos de como o empreendimento está no radar de grandes marcas nacionais, reafirmando o shopping Benfica como um importante polo de inovação e sustentabilidade econômica em Fortaleza", anunciou o centro comercial.

Sobre a Move Fitness

A Move Fitness é gerenciada pelos irmãos Alexandre Pato e Alexsandro Silva, e funciona de domingo a domingo. As mensalidades custam a partir de R$ 170.

Segundo os idealizadores, o projeto nasceu do desejo de oferecer aos alunos um treinamento personalizado e com auxílio de um profissional durante todo o processo.

Outras inaugurações no shopping Benfica

A ampliação do mix de operações do shopping inclui, ainda, a chegada de outras marcas de vestuário, serviços e brinquedos, e clínicas.

Legenda: O shopping Benfica terá mais inaugurações até o fim de julho Foto: Divulgação/Shopping Benfica

Só neste primeiro semestre, foram inaugurados os seguintes empreendimentos:

Redetran (clínica médica de trânsito);

N&G Chaveiro (serviços);

Marlee Vinil (artigos diversos);

RNH Lingerie (vestuário);

Buffet Benfica (artigos para festas);

Expansão da Clínica Fortran (medicina do trânsito).

Até o fim do próximo mês de julho, o shopping terá mais inaugurações:

Move Fitness (academia);

Sandelly (calçados femininos);

Sonho de Íris (pijamas);

La Churras (churrascaria);

Wibe Energy (carregamento de veículos elétricos);

The Beauty (esmalteria);

Mariben (brinquedos educativos);

Clínica Elias (clínica odontológica).

O Shopping Benfica destaca que as novas operações são implantadas em até 45 dias, o que permite que muitas lojas sejam inauguradas mesmo antes do prazo estabelecido, "acelerando o retorno sobre os investimentos dos lojistas".