Veja 8 receitas de morango saborosas de fazer

O morango é uma fruta rica em vitamina C, sendo considerado um alimento que ajuda a inibir a fome. Ele traz sensação de saciedade e ajuda a fortalecer o sistema imune. Pensando em receitas práticas, o Diário do Nordeste organizou uma lista de oito sobremesas deliciosas de serem feitas com a fruta.

Dentre as opções, estão: torta, risoto, creme, mousse, batida, sorvete e taça de morango. As receitas ainda podem ser acompanhadas com bebidas leves, como sucos e chás.

CONFIRA RECEITAS DE MORANGO

1. Torta de morango

A torta surgiu na Grécia Antiga, onde era oferecida aos deuses e se popularizou em diversos lugares do mundo ao longo dos séculos, ganhando diversas opções de recheio, desde o doce ao salgado. Nesta receita, o prato ganha um recheio a base da fruta, resultando na torta de morango.

Legenda: Nesta receita, o prato ganha um recheio a base de morango Foto: Shutterstock

INGREDIENTES