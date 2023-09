Veja 5 lugares para comemorar o Dia do Sorvete em Fortaleza

Com a aproximação da onda de calor, prevista para esquentar as últimas semanas de setembro, nada melhor que um bom sorvete para refrescar. O Dia do Sorvete é comemorado anualmente no dia 23 de setembro, e o Diário do Nordeste organizou uma lista de lugares para se deliciar, neste sábado, em Fortaleza.

Apesar de ter origem na China, a sobremesa é uma das queridinhas no Brasil. Tendo diversas cores e sabores, o sorvete pode ser encontrado em todo território nacional.

Baunilha, leite ninho, flocos, chocolate e morango. As opções são variadas e, em alguns estabelecimentos, ainda é possível acrescentar recheios, como creme de avelã, pasta de amendoim, gotas de chocolate, entre outros.

Confira 5 lugares para aproveitar o Dia do Sorvete

Sorveteria Juarez

Sendo um tradicional estabelecimento de Fortaleza, fundado os anos 1960, a Sorveteria Juarez produz os sabores de forma artesanal, incluindo manga, abacaxi, tapioca e castanha.

Legenda: Sorveteria Juarez é sinônimo de tradição em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos

Unidades:

Av. Barão de Studart, 2023

Av. Eng Santana Jr., 603

Av. Santos Dumont, 4000

Av. Washington Soares, 450

R. Republica do Líbano, 1080

Instagram: @sorveteriajuarez

Sorveteria 50 sabores

A sorveteria conta com mais de 150 opções de sabores, incluindo desde aqueles feitos com furtas até os com chocolate. Além disso, agora é possível pagar R$ 2,50 para adicionar Nutella como cobertura.

Legenda: Fortaleza conta com mais de seis unidades espalhadas por diferentes bairros Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos

Unidades:

Av. Washington Soares, 85

Av. Santos Dumont, 3131

Av. Treze de Maio, 805

Av. Beira Mar, 4050

Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 (Rio Mar Fortaleza)

Av. Bezerra de Menezes, 526

Rua Germano Franck, 300

Av. Beira Mar, 2892

Instagram: @50sabores

Bellucci Gelateria

Os gelatos buscam manter a tradição italiana, com ingredientes naturais, sem aromatizantes ou conservantes. Além disso, na Belluci Gelateria é possível colocar uma cobertura de chocolate na casquinha.

Legenda: Bellucci Gelateria conta com sorvetes sem conservantes Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos

Unidades:

R. Frederico Borges, 624, Meireles

Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz

Shopping RioMar Fortaleza

Instagram: @belluccigelateria

San Paolo

A sorveteria San Paolo conta com diversas unidades em Fortaleza, buscando seguir a tradição italiana. Para quem gosta de acrescentar recheios, o espaço é o lugar ideal, pois é possível incluir nutella, raspas de chocolate, castanha, entre outros ingredientes ao sorvete.

Legenda: Na San Paolo, é possível colocar opções de recheio Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos

Unidades:

Av. Desembargador Moreira, 560

R. Barbosa de Freitas, 1487

Rua Osvaldo Cruz, Av. Beira Mar, 01

Shopping Iguatemi

R. Ana Bilhar, 1145

R. República da Armênia, 1180

Av. Dr. Silas Munguba, 643

R. Mario Mamede, 799

Shopping RioMar Papicu

Shopping RioMar Kennedy

North Shopping Fortaleza

Instagram: @sanpaologelato

Bacio di Latte

A Bacio di Latte tem origem em São Paulo, mas ampliou as unidades para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará.

Com ingredientes importados da Sicília, na Itália, e de estados brasileiros como Pará e Minas Gerais, o estabelecimento preza pela qualidade. São diversos sabores cremosos e frescos.

Legenda: A gelateria Bacio di Latte conta com 22 sabores de gelato artesanal Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos

Unidades:

Shopping Iguatemi Fortaleza

Shopping RioMar Fortaleza

Av. Senador Virgílio Távora, 303

Instagram: @baciodilatte

Sorveteria da Reserva

A Sorveteria da Reserva possui diversos sabores de frutas e de doces. Para quem é intolerante à lactose, as opções são veganas, com produção artesanal. No preparo, são usados leites vegetais e furtas orgânicas de plantios agroflorestais.

O ambiente é aconchegante contando com atendimento atencioso.

Legenda: Os sorvetes são produzidos com leites vegetais Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contatos