Veja como fazer 6 receitas de sorvete caseiro fácil e deliciosas

Modo de preparo: veja como fazer a receita de sorvete de morango.

Esse sabor costuma atrair o paladas de adultos e crianças. O preparo é simples e prático.

Legenda: Receita é prática de fazer Foto: Shutterstock

1 lata de leite condensado

1 1/2 medida de leite

2 colheres (sopa) de café

Modo de preparo: veja como fazer a receita de sorvete de café.

3. Sorvete de laranja

Essa é uma sobremesa que mistura a dose perfeita do doce com o tom cítrico, podendo ser acompanhado com chocolate.

Legenda: Sorvete de laranja Foto: Shutterstock

INGREDIENTES