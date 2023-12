Veja 15 receitas de sobremesas para o Ano-Novo

Quando o assunto é sobremesa, sempre cabe um pouquinho mais. Assim como o Natal, o Ano-Novo é aquele momento especial de celebrações e reuniões com pessoas queridas, e onde tem gente, tem comida.

É pensando em te ajudar com as inúmeras opções de finais de ceias, que o Diário do Nordeste resolveu reunir 15 receitas de sobremesas doces que podem deixar a ceia ainda mais especial.

CONFIRA AS 15 RECEITAS DE SOBREMESAS PARA O ANO-NOVO

1 - TORTA DE ABACAXI

Legenda: Torta de abacaxi é opção refrescante para a ceia Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 abacaxi inteiro

4 colheres de amido de milho

1 litro de leite

6 colheres de sopa de açúcar

6 ovos

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Cravos (se preferir)

MODO DE FAZER

Corte o abacaxi em cubinhos, coloque-o em uma panela com o açúcar, leve ao fogo até obter água do próprio abacaxi. Deixe no fogo por 20 minutos, até virar uma calda;

Reserve em um refratário e, em uma outra panela, coloque o amido de milho com o leite, as gemas e o leite condensado e o cravo. Leve ao fogo baixo, mexendo até virar um creme;

Em seguida, coloque por cima do abacaxi em cubinhos (camadas), reserve.

Bata as claras em neve, coloque 3 colheres de açúcar e bata novamente até virar um suspiro. Por último, acrescente o creme de leite e misture. Coloque por último, logo após colocar camadas por camadas.

Leve à geladeira e em 1 hora estará pronto para servir.

2 - TORTA CAFÉ TROPICAL

Legenda: Torta de café tropical Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa:

5 ovo

2 xícaras (chá) de açúcar

200g de castanha moída

2 tabletes de chocolate meio amargo. ralados

1 xícara (chá) de leite fervente

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

Margarina para untar

Glacê:

300g de margarina

1 lata de leite condensado

1/2 xícara de (chá) de conhaque para perfumar

Castanha inteiras e cerejas para decorar

MODO DE FAZER

Para a massa: bata as claras em neve. Junte as gemas uma a uma, acrescente aos poucos o açúcar, metade das catasnhas, o chocolate ralado e o leite fervente. Misture levemente a farinha de trigo peneirada junto com o fermento. Despeje em forma redonda untada e leve ao forno médio por cerca de 35 minutos. Depois de assado, desenforme e deixe esfriar. Enquanto isso, prepare o glacê: bata a margarina até ficar cremosa. Junte aos pouco o leite condensado, bata até obter um creme homogênio. Corte a massa da torta ao meio. Regue as duas metades como o conhaque e espalhe um pouco o glacê na parte de baixo. Cubra-a com a outra metade da torta e passe o glacê restante por toda a torta. Decore com metade de castanhas e cerejas.

3 - BOLO DE MEL COM NOZES

Legenda: Bolo de mel com nozes Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

100g de manteiga ou margarina

1/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo

1/2 xícara (chá) de mel

2 ovos grandes

3 colheres (sopa) de conhaque

1 e 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

1 xícara (chá) de nozes picadas grosseiramente

MODO DE FAZER

Bata a margarina até ficar cremosa. Adicione o açúcar e o mel misturando bem, em seguida junte os ovos 1 a 1, misturando novamente. Adicione o conhaque e misture, até que o açúcar dissolva. Adicione a farinha de trigo misturada com o fermento, bata bem, junte as nozes aos poucos. Pré-aqueça o forno e asse em temperatura moderada por 45 minutos.

4 - MOUSSE DE CHOCOLATE

Legenda: Mousse de chocolate é receita simples e rápida Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500 g de chocolate ao leite

200 ml de creme de leite

200 ml de chantilly

12 g de pó de gelatina, sem sabor

1/4 de xícara de água

MODO DE FAZER

Derreta o chocolate em banho-maria e, após derretido, acrescente o creme de leite; Mexa sem parar para não deixar empelotar. Quanto a mistura estiver homogênea, acrescente o chantilly batido e mexa. Logo depois, dissolva a gelatina na água e misture ao creme; Mexa bem até ficar uma massa homogênea.

5 - RISKREM

Legenda: Riskrem Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

300g de arroz

1/2 xícara (chá) de açúcar, pedaços de casca de laranja ou limão

1/2 xícara (chá) de uvas passas sem sementes

1/2 xícara (chá) de frutas cristalizadas

1 lata de leite condensado

2 ovos

1/2 lata de creme de leite

5 colheres (sopa) de Kirsch (aguardente à base de cerejas)

Calda:

3 colheres (sopa) de geléia de damasco ou outra geléia de sua preferência

1 colher (sopa) de Kirsch

MODO DE FAZER

Leve ao fogo o arroz, lavado e escorrido, em 2 litros e meio de água, com açúcar e as cascas de laranja ou limão, após levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos. Lave as passas e as frutas cristalizadas e coloque-as de molho em água fria Enquanto o arroz cozinha, bata bem o leite condensado, os ovos e o creme de leite. Quando o arroz estiver cozido (mas ainda bem úmido), mantenha a panela em fogo brando, junte a mistura de leite condensado e mexa bem. Por fim, adicione o Kirsch, as passas e as frutas cristalizadas escorridas. Desligue o fogo, arrume em uma travessa e reserve. Prepare a calda: em uma panela pequena, derreta em fogo baix a geléia misturada com o kirsch. Siva à parte, acompanhando o Reiskrem.

6 - TORTA DE DAMASCO E AMÊNDOAS

Legenda: Torta de damasco e amêndoas Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1/4 xícara de farinha de trigo

1/4 colher (chá) sal

3/4 xícara de manteiga ou margarina gelada, em pedaços

4 ovos

1 xícara de geléia de damasco

1/3 xícara de manteiga ou margarina

1/2 xícara de açúcar

1 xícara de bolacha maisena esfarelada

1/2 xícara de amêndoas sem pele, moídas

MODO DE FAZER

Peneire juntos a farinha de trigo e o sal e coloque os numa tigela. Adicione a maneteiga ou margarina em pedacinhos e misture com o auxílio de duas facas. Bata até obter uma faroda. Bata um ovo e adicione-o à mistura de farinha, mexendo até formar uma bola de massa. Embrulhe esta masa em uma folha de papel vegetal, e leve à geladeira durante 1 hora. Abra a massa numa superfície polvilhada com farinha de trigo, na espessura de 1/cm. Forre uma forma de torta de 24cm de diâmetro com a massa, apertando-o com as mãos. Espalhe a geléia de damasco. Aqueça o forno em temperatura moderada (170°). À parte, bata 1/3 de xícara de manteiga ou margarina com o açúcar até obter uma mistura fofa. Adicione os ovos restantes e bata bem. Acrescente a bolacha e as amêndoas e bata mais um pouco. Despeje esta mistura sobre a masa na forma e leve ao forno durnate 30 minutos, até que fique ligeiramente dourada.

7 - TORTA HOLANDESA

Legenda: Torta holandesa também é opção com chocolate Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

250 g de margarina

180 g de açúcar refinada

600 ml de creme de leite sem soro

80 ml de leite condensado

200g de biscoito maisena

200 g de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite sem soro

10 g de margarina

1 pacote de biscoito calipso

MODO DE FAZER

Leve na batedeira a margarina e o açúcar para bater até obter um creme mais ou menos branco. Após isso, acrescente o leite condensado e continue batendo. Coloque o creme de leite e mexa bem;

Enquanto isso, derreta a barra de chocolate no micro-ondas e aqueça o creme de leite sem deixar ferver. Com isso, misture o chocolate, a margarina e o creme de leite até ficar um creme homogêneo;

Coloque as bolachas maisena em baixo para forrar o fundo. Dos lados da forma, coloque os biscoitos calipso, garantindo que há espaço entre uma e outra;

Por fim, adicione o creme levemente, para as bolachas não subirem, e a cobertura;

Leve à geladeira e sirva como desejar.

8 - TORTA DE DAMASCO

Legenda: Torta de damasco Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa:

3 xícaras (chá) mal cheias de farinha de trigo

150g de margarina

1 colher (chá) de fermento em pó

2 gemas

1 clara

2 colheres (sopa) açúcar

Recheio:

300g de cantilly bem gelado e adoçado a gosto

125g de damasco

300g de açúcar

MODO DE FAZER

Misture todos os ingredintes indicados para a massa e trabalhe tudo até que fique lisa e homogêna. Unte a forma desmontável, forre-a com a massa, espete todo o fundo com um garfo e leve-a ao forno brando para assar, até que fique levemente dourado. Deixe o damasco de molho em 2 copos de água, por cerca de 4 horas. Cozinhe-o na água do molho, até amaciar bem. Desmanche-o com uma colher de pau, junte o açúcar e cozinhe em fogo branco até obter uma geléia de boa qualidade e consistência. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de fria, cubra o fundo da torta com creme chantilly, em uma camada uniforme. Sobre ele espalhe o doce de damasco. Se quiser, termine com outra camada de chantilly. Decore a gostoe leve a geladeira.

Rendimento: 8 porções.

9 - TORTA DE NOZES

Legenda: Torta de Nozes Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa:

6 ovos

1 lata de leite condensado

Leite na mesma medida da lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de vinho do Porto

100g de noz moída

7 colheres (sopa) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga para untar

Recheio:

200g de manteiga

1 lata de leite condensado

Chocolate

200g de noz picada

Nozes picadas para decorar

MODO DE FAZER

Para a massa, bata bem as gemas. Junte o leite condensado, o leite, o vinho e as nozes moídas. Adicione a farinha peneirada com o fermento e misture levemente. Por último, acrescente as claras em neve. Unte uma forma redonda, de 28cm de diâmetro, forre-a com papel manteiga e despeje a massa dentro dela. Asse em forno médio por 40 minutos aproximadamente. Desenforme depois de frio e corte o bolo ao meio. Prepare o recheio: bata na batadeira a manteiga até ficar homogênea. Junte aos poucos o leite condensado, chocolate em fio até obter um creme homgêneo. Recheie a porção inferior da torta com uma parte do creme e salpique com nozes picadas. Coloque por cima a outra metade da torta, cubra-a inteiramente com o restante do creme e decore com nozes picadas.

10 - TORTA DE MAÇÃ E PÊSSEGO

Legenda: Torta de maça e pêssego Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Torta:

1/2 quantidade de massa simples

4 maças grandes ácidas descascadas e sem semente

2 xícaras (chá) de pêssegos frescos e fatiados

1/4 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de açúcar

1/2 colher (chá) de canela

Cobertura:

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de canela

1/3 xícara (chá) de açúcar mascaco

1/3 (chá) de manteiga

MODO DE FAZER

Torta: Abra a massa e forre uma forma de torta de 25cm. faça dobras nas bordas. Misture as maças e pêssegos juntos. Misture a farinha açúcar e canela juntos. Misture as frutas. Coloque na forma de torta.

Cobertura: Misture a farinha, canela e o açúcar juntos. Coloque a manteiga em pedaços e misture até ficar como uma farofa. Salpique por cima da torta. Asse em forno pré-aquecido a 215° por 20 minutos, reduza o fogo para 160°C e continue a assar por mais 30 minutos. Retire e deixe esfriar antes de servir.

Rendimento: 6 porções

11 - TAÇA/COPO DA PROSPERIDADE

Legenda: Taça/Copo da prosperidade Foto: Shutterstock

(PUDIM BRIGAEIRO BRANCO)

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

4 ovos

1 colher (sopa) de manteiga

1 lata de creme de leite

250g de chocolate branco em barra derretido

1/4 de xícara (chá) de açúcar

Magarina para untar

PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje numa forma untada e leve ao forno no banho maria.

(CREME DE CHOCOLATE)

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

200g de chocolate meio amargo picado

PREPARO

Leve o chocolate para derreter em banho-maria e reserve.

(MUSSE DE COCO)

INGREDIENTES

1 caixa de maria mole

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 vidro de leite de coco pequeno

PREPARO

Dissolva a maria mole e junte os demais ingredientes, bata no liquidificador até virar um creme.

(MONTAGEM DA TAÇA)

Coloque na taça primeiro o pudim de brigadeiro branco, deposi o creme de chocolate e sobre ele as frutas. Por último, a musse de coco e decore a gosto.

12 - PAVLOVA DE MORANGO

Legenda: Pavlova de morango é a receita mais elaborada dessa lista Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

4 claras

8ml de suco de limão

160g de açúcar

6g de amido de milho

500g de morangos

15g de açúcar

50ml de kirsch

475ml de creme de leite fresco gelado

225g de cream cheese em temperatura ambiente

60ml de mel

MODO DE FAZER

Bata as claras até ficarem espumosas e brancas. Com isso, adicione o suco de limão e o açúcar nas claras de ovo pouco a pouco;

Continuando o processo, já com o limão e o açúcar, bata as claras de ovos até que elas formem picos duros. Assim, adicione amido de milho e misture com delicadeza;

Forre uma forma com uma folha de papel manteiga e espalhe o merengue uniformemente em dois círculos;

Leve a forma ao forno, já pré-aquecido a 180 graus, e asse por 3 horas, deixando a porta do forno entreaberta com uma colher de pau, já que o calor tem que ser indireto;

Desligue o fogo e deixe a pavlova esfriar lentamente no forno. Só retire do papel quando ela estiver completamente fria;

Em um recipiente, amasse os morangos grosseiramente;

Coloque-os em uma panela com o açúcar e o kirsch até ferver;

Quando finalizar, em outro recipiente, bata o creme de leite fresco gelado até começar a engrossar;

Adicione o cream cheese em temperatura ambiente e misture para incorporar;

Adicione o mel, o suco de limão e misture até ficar homogêneo;

Monte colocando um dos círculos de merengue em um prato. Depois, cubra com a metade do chantilly e uma concha da compota de morango.

Por fim, acrescente a segunda camada de pavlova em cima e cubra com o resto do chantilly e outra concha da compota de morangos.

13 - BOLO DE GELADO DE PÊSSEGO

Legenda: Bolo gelado de pêssego Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar União (240g)

1 colher (sopa) rasada de fermento em pó (10g)

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de água quente (100ml)

1/4 xícara (chá) de óleo de girassol (50ml)

6 gemas (cerca de 120g)

1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)

6 claras em neve (cerca de 240g)

Manteiga para untar

Recheio:

1 lata de leite condensado (395g)

1 lata de creme de leite (300g)

2 e 1/2 xícara (chá) de leite (500ml)

2 colheres (sopa) de amido de milho (50g)

1 e 1/2 xícara (chá) de pêssego em calda picado (240g)

Calda:

3 xícaras (chá) de leite (600ml)

3 colheres (sopa) de essência de baunilha (45ml)

3 colheres (sopa) açúcar refinado (60g)

200g de coco ralado seco

MODO DE FAZER

Para a massa: Peneire junto os quatro primeiros ingredientes, junte a água quente e os ingredientes restantes e misture. Coloque em forma untada com manteiga e enfarinhada e asse no forno preaquecido. Desenforme quente e espere esfriar. Corte a massa ao meio no sentido do comprimento, recheie com o creme e o pêssego, e leve para geladeira por 4h. Corte quadrados com cerca 5c, passe, um a um, pela clada e em seguida pelo coco. Embrulhe em papel alumínio e depois no papel manteiga. Sirva gelado. Para o recheio: Misture o leite condensado, o creme de leite, o leite e o amido até dissolver. leve ao fogo até espessar. Leve ao fogo até espessar. Cubra com um filme plástico aderido ao creme. Utilize morno. Reserve o creme e o pêssego para montagem. Calda: Misture todos os ingredientes, exceto o coco. Reserve a calda e o coco para fazer a montagem.

14 - TORTA DE FRUTAS

Legenda: Torta de frutas Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de morango

2 goiabas

1 manga

2 kiwis

1/2 cacho de uva

200g de biscoito maisena moído

100g de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

2 unidades de gemas de ovo

1/3 xícara (chá) de açúcar

1 potinho de geleia de laranja light

MODO DE FAZER

Misture com as mãos o biscoito moído com a margarina. Acerte a massa na forma, e leve ao microondas de 5 a 7 minutos na potência alta. Reserve. Para o recheio: misture a farinha, o liete, a gemas, o açúcar e leve ao microondasde 4 a 6 minutos na potência alta mexendo 2 vezes. Retire, aguarde esfriar e coloque sobre a massa reservada. Decore com as frutas dispondo-as como gostar. Enfeite com a geleia e leve a geladeira por 2 horas. Sirva bem gelada.

15 - PERA ASSADA COM CANELA

Legenda: Pêras assadas com canela também fica prontas rapidamente Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

5 unidade de pera

300 gramas de açúcar

Pitadas de canela em pó

3 colher de café de essência de baunilha

MODO DE FAZER

Em uma frigideira coloque o açúcar, cerca de 50ml de água e a essência de baunilha, e deixe cozinhar em fogo baixo, até virar um caramelo suave;

Enquanto isso, descasque as peras, corte ao meio e retire a parte das sementes, para logo depois colocá-las em uma assadeira pequena, que possa ir ao forno;

Despeje o caramelo sobre a fruta, polvilhando canela em pó a gosto. No fim, leve-a para assar no forno preaquecido a 180 graus por 30 minutos.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.