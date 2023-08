8 receitas de almoço para o Dia dos Pais que vão surpreender

O Dia dos Pais pode ser uma oportunidade para um momento de trocas, união e afeto entre pais e filhos. Pensando no preparo de um almoço especial, o Diário do Nordeste organizou uma lista com oito pratos que vão surpreender neste domingo (13). As receitas podem ser feitas em família.

Dentre as opções, estão pratos com recheio de carne, frango, palmito, salmão e camarão. Eles podem ser servidos com acompanhamentos, como arroz e salada, assim como com bebidas, como vinho.

Receitas de almoço para o Dia dos Pais

1. Torta de frango com palmito

Essa receita requer cuidado no preparo, tento palmito, alho, frango e azeitona como alguns dos ingredientes.

Legenda: Se quiser, pode usar as sobras de massa para decorar a torta Foto: Shutterstock

INGREDIENTES