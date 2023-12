Veja 5 sobremesas de Natal simples e fáceis para sua ceia

O Natal já é comemorado nesta segunda-feira (25), mas é na noite da véspera, no dia 24 de dezembro, que as famílias se reúnem para grandes banquetes, regados a muita fartura culinária, com saladas, pratos principais e sobremesas.

Quem nunca ficou responsável por um dos pratos da noite de Natal da família? Se essa é sua primeira vez, esse material vai te ajudar diretamente. Por aqui, elencamos cinco receitas simples, que podem ser feitas facilmente até por quem não tem tanta experiência assim na cozinha. Duvida? Confira algumas delas:

1. Pavê de Nata

Legenda: Pavê de nata é uma opção de sobremesa para o Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 pote de nata (300 gramas)

1 lata de leite condensado

150 gramas de chocolate meio amargo

1/2 caixinha de creme de leite

140 gramas de bolacha do tipo maizena

Modo de fazer:

Reúna, em uma batedeira, a nata, o leite condensado e bata tudo em velocidade média, por cerca de 7 a 10 minutos até formar picos firmes. Após esse processo, reserve a mistura;

Enquanto isso, derreta o chocolate no micro-ondas, ou em banho-maria, caso prefira. Nessa mistura, acrescente o creme de leite e misture até formar uma ganache;

Em um refratário, faça uma camada com metade do creme e, logo depois, coloque uma camada de bolachas. Em seguida, cubra com o restante do creme;

No final, despeje a ganache por cima, espalhando e levando para a geladeira até gelar. Após isso, basta servir.

2. Cheesecake de goiabada e queijo minas

Legenda: No fim, Cheescake pode ser incrementado com a goiabada Foto: Shutterstock

Ingredientes:

400 gramas de queijo minas

3 ovos

1 lata de leite condensado

1 pitada de sal

200 gramas de goiabada cremosa

1 colher de sopa de manteiga para untar a forma

Raspas de limão

Modo de fazer:

Coloque no liquidificador o queijo, os ovos, o leite condensado, a pitada de sal, batendo em seguida até virar um creme uniforme;

Retire o fundo falso da forma e coloque o papel antiaderente do tamanho do fundo da forma. Por cima do papel, coloque o fundo da forma e unte com manteiga;

Transfira o creme de queijo para essa forma. Lembre-se de colocar a forma de fundo falso dentro de uma outra forma, para caso vaze um pouco de liquido seu forno não fique sujo;

Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus Celsius por 50 minutos ou até que fique firme e dourado por cima. Para se sentir mais seguro, faça o teste do palito.

3. Rabanada tradicional

Legenda: Rabanada é a receita mais tradicional entre as sobremesas de Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes

6 pães franceses dormidos

1 litro de leite

1 xícara de chá de açúcar

4 ovos batidos

Óleo para fritar

Açúcar a gosto para polvilhar

Canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de fazer:

Comece cortando os pães em fatias com mais ou menos 3 centímetros de espessura, retirando as pontas. Em seguida, reserve-as;

Numa tigela, misture o leite e o açúcar. Já em outra, coloque os ovos batidos;

Mergulhe as fatias de pão na mistura de leite e açúcar, deixando-as por alguns segundo até que fiquem bem molhadas na mistura;

Em seguida, passe no ovo batido e já leve-as ao óleo bem quente até dourar;

Retire os pães, passe na mistura de açúcar com canela e sirva.

4. Surpresa de uva

Legenda: Surpresa de uva tem receita simples e rápida Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 lata de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de margarina

25 "bolinhas" do cacho de uva

Açúcar cristal triturado para confeitar

Modo de fazer:

Adicione o leite condensado em uma panela, o creme de leite, a margarina e leve ao fogo entre 15-20 minutos, mexendo até engrossar;

Em seguida, separe a mistura e reserve-a na geladeira para resfriar;

Enrole a mistura na uva, formando uma bolinha e passe no açúcar, deixando as bolinhas prontas para servir.

5. Manjar de Coco

Legenda: Manjar de Coco é refrescante e delicioso Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 litro de leite

1 vidro pequeno de leite de coco

100 g de coco ralado seco sem açúcar

amido de milho

6 colheres (sopa) de amido de milho

8 colheres (sopa) açúcar

Modo de fazer: