Dia do Milkshake: confira oito locais para aproveitar em Fortaleza

Nesta terça-feira (12), é comemorado o Dia do Milkshake. A bebida que, originalmente, tinha na base sorvete e leite, ganhou novas versões ainda mais saborosas, que vão de frutas a diversas guloseimas.

Pensando nessa deliciosa bebida, que também pode ser considerada uma sobremesa de tão doce, o Diário do Nordeste separou oito lugares para você se deliciar neste dia especial, e, um spolier: tem até opção vegana.

Assuntos relacionados

Locais pra aproveitar o Dia do Milkshake em Fortaleza

Milky Moo

Legenda: Milky Moo Foto: Divulgação

A Milky Moo começou sua história em 2019, com três amigos empreendedores. A primeira loja abriu em 2020, em Goiânia, e atualmente, a rede se encontra em várias cidades do Brasil. Os produtos estão disponíveis em 300 ml (R$ 18) e 500 ml (R$ 22). As opções alcoólicas custam R$ 25 e R$ 35.

Endereços: North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube); RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu); Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana); Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica); North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy); RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy).

Johnny Joy

Legenda: Johnny Joy Foto: Divulgação

Na loja, os milkshakes estão disponíveis em dois tamanhos, 300 ml e 500 ml, que custam R$ 19 e R$ 22, respectivamente. Há um programa de fidelidade disponível, em que a compra de um produto vira um ponto para acumular e trocar por um milkshake a cada 10 unidades compradas.

Endereços: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz); North Shopping: (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy).

Chiquinho

Legenda: Chiquinho Sorvetes Foto: Divulgação

Para quem pensa que o Chiquinho Sorvetes só tem sorvete, a rede também oferece um cardápio variado de milkshakes.

Os milkshakes da linha "Fabulosos" estão disponíveis em três tamanhos, 300 ml, 400 ml e 500 ml, custando R$ 18, R$ 19 e R$ 23, respectivamente. Já os "Tradicionais" custam respectivamente R$ 14,50, R$ 16,50 e R$ 21.

Endereços: Malauí Shopping (Av. Rui Barbosa, 780, Meireles); Loja 4 (Av. Washington Soares, 4000, Parque Manibura).

Bendeli

Legenda: Bendeli Foto: Divulgação

Uma loja com um dos cardápios mais doces de Fortaleza, a Bendeli oferece opções de milkshakes.

Endereço: Rua Tibúrcio Cavalcante, 963, Meireles.

Cacao Saudável

Legenda: Cacao Saudavel, Milkfake Foto: Divulgação

Para os veganos, a Cacao Saudável é uma opção. No cardápio, além do chamado "milkfake" - feito com leite de castanha - a loja oferece opções de doces sem glúten, sem lactose e sem refinados.

Endereço: R. José Vilar, 1520a, Meireles, Fortaleza.

Makuke

A Makuke oferece opção de milkshake com cookie, a especialidade da casa. A delícia é feita com sorvete artesanal, ganache e cookie. O milkshake tem 400 ml e custa R$ 28,90.

Endereços: Aldeota (Rua Carlos Vasconcelos, 1735, Aldeota); Red Mall Shopping (Av. Doutor Silas Munguba, 643, Parangaba); Varjota (Rua Frederico Borges, 820); Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2535); Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131).

Milk Shake Mix

Legenda: Milk Shake Mix Foto: Divulgação

Sorveteria especializada milkshake, a marca tem mais de 900 lojas em todo o Brasil. A cartela de produtos conta com mais de 30 sabores variados, como cappuccino, torta de limão, algodão-doce, chiclete, uva e framboesa.

Há três tamanhos: 250 ml, 400 ml e 500 ml e os valores são de R$ 12,90; R$ 13,90 e R$ 14,90, respectivamente.

Onde encontrar: em diversos bairros de Fortaleza e municípios do Ceará, e delivery.

Empório Brownie

Legenda: Emporio brownie Foto: Divulgação

A doceria especialista em brownie conta no menu com um milkshake feito com pedaços de brownie, calda e gelato a escolha do cliente.

A unidade tem 400 ml e custa, nas lojas físicas, R$ 27.

Endereços: Loja Matriz (Rua Pereira Valente, 1668, Varjota); Shopping Del Paseo; Loja Conceito (Rua Frederico Borges, nº 306, Meireles); Iguatemi Bosque; Loja Sul (Av. Washington Soares, 3690 - Parque Manibura); Shopping RioMar; Loja Jóquei Clube (Av. Fernandes Távora, 84); North Shopping Fortaleza; Shopping RioMar Kennedy; Shopping Benfica; Shopping Parangaba.