8 receitas de torta doce saborosas para aniversário

Modo de preparo: veja como fazer a receita de torta trufada.

Esse é um prato saboroso que necessita de poucos ingredientes. A receita é prática e o resultado por ser servido depois do almoço ou jantar.

Legenda: Simples de se fazer e incrivelmente deliciosa Foto: Shutterstock

1 lata de leite condensado

1 lata de leite

1 lata de creme de leite

3 gemas de ovo

18 colheres (sopa) de água

8 colheres (sopa) de achocolatado em pó

2 colheres (sopa) de açucar

3 claras de ovo

4. Torta de goiaba

Nativa do México, a goiaba é uma fruta que cresce em todas as áreas tropicais e subtropicais do mundo, encontrada na América do Sul, na Europa, na África e na Ásia. Nesta receita, aprenda a fazer a torta dessa fruta.

Legenda: O prato ainda pode ser enfeitado com chantilly e rodelas de goiaba Foto: Shutterstock

INGREDIENTES