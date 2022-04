Torta de goiaba: veja como fazer a receita

Avaliação da receita Nota: 5,00 (1 avaliações) Categoria Sobremesa Preparação 30 min Cozimento 20 min Total 80 min Palava-Chave fácil, rápido

Nativa do México, a goiaba é uma fruta que cresce em todas as áreas tropicais e subtropicais do mundo, encontrada na América do Sul, na Europa, na África e na Ásia. Nesta receita, aprenda a fazer a torta de goiaba.

Torta de goiaba Ingredientes 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ovo

½ xícara (chá) de creme de leite

1 colher (sopa) de gordura vegetal

1 colher (chá) de sal

1 lata de compota de goiaba - recheio

½ xícara (chá) de creme de leite - recheio

Massa 1 Peneire a farinha de trigo sobre a tigela ou superfície lisa. Faça um buraco no centro e coloque todos os ingredientes. Misture até que a massa se solte das mãos. Deixe descansar por 30 minutos. 2 Pique as goiabas e reserve. Quando a massa estiver descansada, abra-a com um rolo, forre o fundo e os lados de uma forma redonda, fure a massa do fundo com um garfo e leve ao forno por 20 minutos. 3 Desenforme e deixe esfriar bem. Recheio 1 Misture as goiabas picadas com o creme de leite e o licor e cubra a torta com essa mistura. 2 Se quiser, enfeite com chantilly e rodelas de goiaba.