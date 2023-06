Quer comer pratinho? Festival reúne iguaria em Fortaleza neste domingo (25)

Quem é fã de pratinho, iguaria típica dos festejos juninos em várias partes do Nordeste, vai poder celebrar o prato neste domingo (25), em evento do Mercado AlimentaCE, no Complexo da Estação das Artes, no centro de Fortaleza. O Festival de Pratinhos será realizado das 9h às 15h e contará com as apresentações musicais da banda Os Muringa e da cantora Cleane Sampaio.

No local, onde o acesso será gratuito, Mira Cozinha, Cozinha Lamarca, Chef Noah Passos, Oyá Murà, Jão Burger e Let’s Bora terão stands com pratinhos já tradicionais do imaginário cearense e também as releituras, incluindo opções veganas, sem glúten e sem lactose.

Entretanto, o local ainda deve receber mais gente, com a presença de expositores de bairros de Fortaleza e do litoral cearense. Uma das convidadas será Dona Edinete, que vem de Icaraizinho de Amontada trazendo baião de polvo com leite de côco e arroz de camarão para incrementar o almoço de domingo.

Outros pratos

Além do pratinho, a feijoada do MST marca presença no festival, junto do restaurante O Espetinho dos Sonhos, do Lago Jacarey, que traz pratinhos acompanhados de espetinhos de churrasco feitos na hora.

Já para quem prefere pratos mais diferentes, como a panelada e a buchada cearense, o restaurante São Francisco, que funciona no Mercado São Sebastião, traz o cardápio para o evento.

Se a intenção vai além de garantir comida saborosa para a manhã e tarde de domingo, os horários de música também já estão definidos. A banda Os Muringa toca de 10h às 12h, enquanto o som da cantora Cleane Sampaio preenche a Estação das Artes a partir das 13h.

Para as crianças, brincadeiras juninas infantis como pescaria e boca de palhaço também estarão dispostas no espaço.