Veja 5 lugares para comemorar o Dia da Pizza em Fortaleza

A comemoração do Dia Internacional da Pizza ocorre anualmente todo 10 de julho. Com origem na Itália, o prato se popularizou pelo mundo, ganhando outras modificações no Brasil, com acréscimo de bordas recheadas e produção de pizzas doces.

Nesta segunda-feira (10), o Diário do Nordeste organizou uma lista de 5 locais para aproveitar a data em Fortaleza.

Confira 5 lugares para comer pizza em Fortaleza

Balcone

O Balcone é um restaurante italiano moderno com diversas opções de pizzas, tendo também coquetéis e entradas sofisticadas. O cardápio possui pizzas finas e crocantes, massas e sobremesas. O ambiente é acolhedor, com atendimento cuidadoso aos clientes.

Legenda: A Balcone tem pizzas com bordas crocantes e sequinhas Foto: Reprodução/Instagram

Unidade e contato

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 919, bairro Meireles

Rua Osvaldo Cruz, 919, bairro Meireles Telefone: (85) 3016-0404

(85) 3016-0404 Instagram: @balconeoficial

Pasto & Pizzas

O restaurante possui uma diversidade de massas e pizzas artesanais. O rodízio é um dos pontos fortes do local, que concentra opções diversas de pizzas salgadas e doces. Além disso, inclui opções com camarão, carne de sol e frango.

Legenda: A clássica pizza doce combina chocolate branco com amargo Foto: Reprodução/Redes Sociais

Unidades e contato

Unidades: Dom Luís; Shopping Salinas; Avenida13 de Maio e Eusébio.

Dom Luís; Shopping Salinas; Avenida13 de Maio e Eusébio. Instagram: @pastoepizzas

Vignoli

O Vignoli é um restaurante com variedades de pratos, vinhos e sobremesas. É conhecido pelo ambiente rústico e sofisticado, com pizzas finas e crocantes. O estabelecimento, inclusive, foi eleito nove vezes pela VEJA como tendo a Melhor Pizza de Fortaleza.

Legenda: Vignoli tem pizzas com massa fina Foto: Reprodução/Instagram

Unidades e contato

Av. Washington Soares, 85 - loja 335, Edson Queiroz

Av. Senador Virgílio Távora, 10, Meireles

Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota

Rua Silva Jatahy, 529, Meireles

Av. Beira Mar, 1641, Meireles

Av. Dom Luís, 1200, Meireles

R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170, Cambeba

Instagram: @vignolioficial

Two Brothers

A pizzaria Two Brothers oferece distintas opções de pizzas, pastas e calzones, incluindo as clássicas marguerita, mussarela, portuguesa e Calabresa. Além disso, ainda dá a possibilidade de o cliente incluir uma borda recheada.

Legenda: Pizza com borda recheada do estabelecimento "Two Brothers" Foto: Reprodução/Redes Sociais

Unidades e contato

Rua Alfredo Severo, 112, Aldeota

Rua Batista de Oliveira, 1071, Cocó

Instagram: @twobrotherspizzas

Pizzaiolo Pizzaria & Rodízio

A Pizzaiolo Pizzaria & Rodízio é um bom lugar para levar amigos e conhecidos em aniversário. Funciona de segunda a quinta, das 17h40 às 00h, com opções de rodízio e à la carte. Tem opção de rodízio de esfirras e pizzas a partir de R$ 31,99, com bebida liberada, o valor sobre para R$42,99.

Legenda: Restaurante tem opções de rodízio e à La Carte Foto: Reprodução/Instagram

Unidade e contato

Endereço: Av. Júlio Abreu, 167

Telefones: (85) 3267-3700 / 3267-1051

Instagram: @pizzaiolopizzaria