Após bife, Fortaleza passa a ter 'pizza de ouro'; saiba quanto custa

Depois da carne com lâminas de ouro, o mercado gastronômico de Fortaleza passa a contar também com opções de pizza com ouro.

A novidade foi lançada por uma pizzaria localizada na Aldeota. São dois sabores no cardápio. A primeira tem picanha, creme de gorgonzola e folhas de ouro comestíveis. Custa R$ 100. Já a segunda, recheada com camarão banhado a ouro, cream cheese, alho frito e folhas de ouro comestíveis, sai por R$ 80.

Segundo Igor Menezes e Fernando Menezes, sócios-proprietários da Los Brabos, os itens serão servidos por tempo limitado.

A ideia, contam, surgiu durante a Copa do Mundo, após a polêmica do chef turco Salt Bae e de seu famoso prato de carne vermelha com ouro, consumido por jogadores brasileiros.

Mercado de luxo

A pizza de ouro se junta a outros pratos suntuosos disponíveis no mercado de luxo cearense. Esse segmento premium vem crescendo, especialmente após a pandemia, com a oferta de produtos como vieiras importadas e foie gras.

Mas eis a pergunta que fica, diante da criatividade dos chefs cearenses: o que virá em seguida, panelada dourada? Pastel recheado de queijo e ouro? Baião de dois precioso? Seguiremos acompanhando.

