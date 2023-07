Conheça 7 lugares para curtir o Dia do Chocolate em Fortaleza

O Dia Mundial do Chocolate ocorre anualmente no dia 7 de julho, sendo um momento para celebrar o doce. No Brasil, o cacau é consumido há mais de 275 anos, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).

Para a data, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete lugares para curtir o doce em Fortaleza.

Conheça 7 lugares para curtir o Dia do Chocolate

Caracol Chocolates Fortaleza

O Caracol Chocolates Fortaleza tem várias opções de bombons e doces produzidos com chocolate de Gramado. No estabelecimento, é possível comprar creme de avelã com cacau, bolos e waffle.

Legenda: A bebida Lattes Submarino combina dois tabletes de chocolate meio amargo mergulhado em leite vaporizado. Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, há diversas bebidas, como o "Lattes Submarino", que combina dois tabletes de chocolate meio amargo mergulhado em leite vaporizado. Mais informações:

Telefone: (85) 98541-8405

(85) 98541-8405 Endereço: Rua Ana Bilhar, 987, no bairro Meireles, Fortaleza

Rua Ana Bilhar, 987, no bairro Meireles, Fortaleza Instagram: @caracol.fortaleza

Funcionamento: De segunda a domingo. A loja fica aberta das 10h às 22h, enquanto a cafeteria funciona das 13h às 21h

Cacao Saudável

A confeitaria Cacao Saudável é um lugar com doces, salgados e outras delícias saudáveis, feitos sem glúten, sem lactose e sem refinados. Além disso, conta com diversas opções de bombons e barrinhas de chocolate.

Legenda: Há opções de doces como o tradicional Red Velvet Foto: Reprodução/Instagram

É possível fazer encomendas, mas o estabelecimento recomenda que os pedidos sejam feitos com 24 horas de antecedência. O lugar ainda inclui brownies, cookies, e tortas contendo chocolate como ingrediente principal.

Onde encontrar:

Rua José Vilar -1520A

Shopping Iguatemi

Shopping RioMar Papicu

Instagram: @cacaosaudavel

Tortelê Doceria

A Tortelê Doceria é uma marca que foi se consolidando em Fortaleza a partir de 2012, tendo mais de dez anos de criação, contando com quatro lojas na cidade.

Legenda: A loja Tortelê tem diversas opções de doces, incluindo sabores de chocolate e morango Foto: Reprodução/Instagram

Com diversas opções de doces, os produtos são de alta qualidade, cremosos e doces na medida certa. Além disso, conta com um atendimento atencioso.

Onde encontrar:

Tortelê RioMar: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Piso L2

Tortelê Aldeota: Rua Vicente Leite 1422, bairro Aldeota

Tortelê Sul: Rua República da Armênia, 1170, Parque Manibura

Tortelê Meireles: Rua Costa Barros, 2000, loja 1, esquina com Barão de Studart.

Instagram: @torteledoceria

Balu Doces

De cheesecake a charlotte, a Balu Doces tem ampla opções de tortas e bolos para os amantes de chocolate.

Legenda: Bolo Zebrinha é uma das opções da Balu Doces Foto: Reprodução/Instagram

Dentre as variedades estão: cheesecake de nutella, charlote italiano, docinho fondado de doce de leite, torta de nozes trufada, e o clássico bolo "zebrinha".

Onde encontrar:

Avenida Padre Antônio Tomás, 2133, bairro Aldeota, Fortaleza

Loja no Shopping Del Paseo (Piso L1)

Telefone para Delivery: (85) 99168-6498

(85) 99168-6498 Instagram: @baludoces

Chocolate Lugano Fortaleza

Cafés, trufas, tortas e bolos. A Chocolate Lugano Fortaleza é uma loja que tem origem em Gramado. O estabelecimento é petfriendly e tem diversos produtos a base de diferentes tipos de chocolate.

Legenda: Lugano tem deliciosas opções de chocolate Foto: Reprodução/Instagram

Endereço: Rua Marcos Macêdo, 454 Shopping Jardins Open Mall, Fortaleza

Rua Marcos Macêdo, 454 Shopping Jardins Open Mall, Fortaleza Instagram: @chocolatelugano.fortaleza

Kopenhagen Fortaleza

A Kopenhagen Fortaleza tem opções de trufas, bombons, e chocolates refinados para presente. Além disso, nas lojas, é possível aproveitar as opções de cafés com chocolate.

Legenda: Os chocolates da Kopenhagen são conhecidos pela boa qualidade Foto: Reprodução/Instagram

Onde encontrar:

Kopenhagen Café Del Paseo

Kopenhagen RioMar Kennedy

Kopenhagen Iguatemi Bosque

Instagram: @kopenhagenfortaleza_iguatemi

Noélia Doces e Salgados

A Noélia Doces e Salgados é uma doceria que busca manter a tradição familiar na produção de tortas, bolos, pães e salgados. É possível ir para as quatro unidades em Fortaleza, mas também encomendar os doces.

Legenda: Doce de chocolate com calda da Noélia Foto: Reprodução/Instagram

Onde encontrar:

Noélia Montese: Antonio Correia Lima, 3446

Noélia Sul: Rua Lídia Brígido, 390

Noélia Aldeota: Rua Dom Expedito Lopes, 2580

Noélia no Shopping RioMar Fortaleza

Instagram: @noeliadocessalgados