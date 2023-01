Torta de abacaxi: confira receita do prato

Bater as gemas, o açúcar e a margarina até formar um creme. Juntar a farinha de trigo peneirada com a maisena e o fermento. Em seguida, acrescentar a farinha de rosca e o amendoim, juntando 1 xícara de leite.

2

Bater as claras em neve e misturar com a massa. Levar ao forno em fôrma levemente untada e forrada com papel impermeável também levemente untado.