Slice cake em Fortaleza: 12 lugares para provar as fatias de bolo que são tendência da confeitaria

Para celebrar aniversários, reunir a família no café da tarde ou se deliciar como sobremesa, os bolos são sempre bem-vindos. A "slice cake", tendência do momento no mercado da confeitaria, não é exatamente uma novidade nas vitrines brasileiras, mas ganhou nome em inglês para evidenciar as delícias vendidas em porções.

Nesse caso, as fatias de bolo são produzidas de forma mais elaborada, com bastante recheio, para serem servidas em porções generosas e individuais, além de terem uma finalização mais atrativa. Dessa forma, é até possível experimentar vários sabores diferentes de bolo.

Em Fortaleza, diversos locais contam com sabores diversos, desde os mais tradicionais, como de chocolate, aos de massa amanteigada com goiabada ou limonada. A reportagem do Diário do Nordeste traz algumas opções para você se deliciar. Confira:

Pink Lemonade

Legenda: Fatia de Pink Lemonade, recheada com limão siciliano e geleia de frutas vermelhas. Foto: Hellen de Lima

Na Ale Felix Patisserie, são servidos diariamente bolos festivos em fatias com três camadas de massa amanteigada e duas camadas de recheios cremosos. Também conhecido como bolo da Mila Costa, influencer e colunista do Diário do Nordeste, a fatia de Pink Lemonade leva duas camadas de recheio de limão siciliano e geleia de frutas vermelhas.

A de Baba de Moça, por sua vez, leva morangos assados e brigadeiro de baba de moça. A de Mitilho é feita com massa de baunilha com mirtilhos, recheio de brigadeiro de limão siciliano. As porções individuais custam R$ 18,90. Para quem quer experimentar sabores variados, há a Caixa Degustação com seis opções de tortas por R$ 55,90.

Serviço: Ale Felix Patisserie (Rua Vicente Leite, 1022 - Meireles). Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h30 às 18h30. Mais informações: @alefelixpatisserie / (85) 99143-2561

Doce de leite com pistache

Legenda: Fatia de doce de leite com pistache Foto: Reprodução

A Dourado Cakes oferece diversas opções de sabores de fatias supremas no cardápio, que variam a disponibilidade conforme a semana. Uma opção é a de doce de leite com pistache, feita com massa de chocolate, e custa R$ 18.

O menu traz ainda a Fatia Olho de Sogra, feita à base de massa de pão de ló, recheio de beijinho e doce de leite com ameixa. Já a Fatia Suprema Ferrero Rocher é feita com bolo de chocolate e recheio de brigadeiro de Nutella com castanhas, finalizada com Ferrero Rocher e Nutella.

Serviço: Dourado Cakes, delivery via iFood (de terça a domingo) e presencial no Parque Rachel de Queiroz (nas sextas-feiras, sábados e domingos, das 17h às 22h). Mais informações: @douradocakes / (85) 99734-4408

Chocolate e café

Legenda: Fatia Devil’s Food Cake é feita com cacau e café e ganache de chocolate meio amargo Foto: Divulgação

Com um equilíbrio ideal do sabor do chocolate com café, a Devil’s Food Cake é uma fatia servida no Amika Coffee por R$ 17. O bolo é feito com cacau e café e ganache de chocolate meio amargo.

A cafeteria serve ainda, de forma sazonal, a fatia de Ichigo Matcha Keki (um bolo de limão, ganache de matcha e geleia de morango) e de The Cranberries Cake (um bolo amanteigado de laranja recheado com uma deliciosa geleia de cranberry e morango, coberto com cream cheese e chocolate branco).

Serviço: Amika Coffee (Av. Desembargador Moreira, 2689 - Dionísio Torres). Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 11h30 às 19h. Mais informações: @amikacoffee / (85) 3031-0351

Ninho, chocolate e geleia de morango

Legenda: Mega Fatia Trino é uma torta feita com massa especial de cacau e recheio de brigadeiro de Ninho, brigadeiro de Chocolate e geleia artesanal de morango Foto: Divulgação

Com um vasto cardápio, a Trino Café traz opções de fatias de bolo, como Mega Fatia Trino, uma torta feita com massa especial de cacau e recheio de brigadeiro de Ninho, brigadeiro de chocolate e geleia artesanal de morango, que custa R$ 14,90.

Outras opções são a fatia de Ninho com goiabada, a de cenoura com chocolate, ambas por R$ 14,90. Há ainda a torta chocolatuda com cobertura de brigadeiro cremoso de cacau, por R$ 9,90.

Serviço: Trino Café (Rua Jorge da Rocha, 118 - Aldeota). Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Mais informações: @trinocafe / (85) 98956-3484

Bolo com mousse de chocolate

Legenda: Torta Matilda feita de massa de chocolate com brigadeiro e notas de café Foto: Divulgação

Especialista em bolos personalizados, a Cake2 Confeitaria serve, a pronta entrega, a fatia da torta Chococream, feita à base de massa de chocolate, recheio de brigadeiro tradicional e mousse de chocolate.

No cardápio, tem ainda a fatia Matilda, feita com massa de chocolate com brigadeiro e notas de café, e fatia pink lemonade, com geleia de morango, ninho e limão.

Serviço: Cake2 Confeitaria (Rua Nunes Valente, 2138 - Dionísio Torres). Funcionamento: de terça-feira a sábado. Mais informações: @cake2confeitaria / (85) 99917-1968

Chocolate e recheio de doce de leite

Legenda: Clássica torta Xuxa, com massa de chocolate molhada, recheio de doce de leite, com cobertura especial de chocolate e muitas raspinhas de chocolate ao leite Foto: Rodrigo Patrocínio

Na MariMari Guloseimas, as tortas tradicionais também viraram porções individuais, como a clássica torta Xuxa, com massa de chocolate molhada, recheio de doce de leite, com cobertura especial de chocolate e muitas raspinhas de chocolate ao leite.

O menu traz também a fatia da torta red velvet, feita com massa vermelha e recheio e cobertura de chantilly de cream cheese, e da torta casadinho, à base de massa metade branca e metade de chocolate, recheada com brigadeiro branco, com cobertura de brigadeiro de chocolate e muitas raspinhas de chocolate branco e ao leite por cima.

Mais tradicional, a fatia brigadeiro é um bolo de chocolate recheado e coberto com brigadeiro e granulado de chocolate belga. As fatias custam R$ 15.

Serviço: MariMari Guloseima (Rua Dr Gilberto Studart, 1019 - Cocó). Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e sábado, das 10h às 18h. Mais informações: @marimariguloseimas / (85) 997227362 | (85) 3122.4082

Palha Italiana

Legenda: Fatia de torta sabor Palha Italiana Foto: Divulgação

Recém-lançadas, as pop slices da GoCoffee, fatias de bolo e torta, estão disponíveis em cinco sabores, um deles é a Pop Italiana, de palha italiana, e o clássico Chococake, de chocolate intenso. Ambas custam R$ 16.

Há ainda a opção de Chocoleite, com a combinação de chocolate com doce de leite, e Pop Berries, no sabor cheesecake e a divertida Rainbow, com seu arco-íris de cores e sabores, essa última custa R$ 19.

Serviço: Go Coffee (Lojas na Dias da Rocha; Dom Luís; Eduardo Salgado; Eusébio; Manhattan Center; Parquelândia; Pereira Valente; Pontes Vieira; Santos Dumont; Shopping Buena Vista; e Via Center). Funcionamento varia conforme loja.

Romeu e Julieta

Receita vencedora do programa Que Seja Doce, do GNT, a fatia de torta Romeu e Julieta é uma das presentes no cardápio de Fabiano Confeitaria Criativa. Feita de massa amanteigada com toque de parmesão com recheio de três leites e goiabada com especiarias.

Há também a fatia de Red Velvet, à base de massa de cacau com recheio três leites e geleia de frutas vermelhas; e a fatia de chocolate, feita de massa de chocolate com recheio de brigadeiro ao leite. O valor dos itens é R$ 13,90.

Serviço: Fabiano Confeitaria Criativa (Rua Abelardo Barbosa, 1000 – Barra do Ceará). Funcionamento: de quarta-feira a domingo, das 14h às 20h. Mais informações: @fabianoconfeitariacriativa / (85) 99632-8999

Sem lactose e glúten

Para aqueles que têm intolerância à lactose ou ao glúten, uma opção é a fatia do bolo chocólatra da Mundo Zero. O doce leva massa low carb de brownie de três chocolates: branco, preto e black. Não tem adição de açúcar industrializado, glúten e lactose e custa R$ 28,49.

Tem também a slice de Red Velvet, feita de massa avermelhada recheada de brigadeiro de leitinho e acompanha três brigadeiros de leitinho no topo, por R$ 23. A slice de Brigadeiro Preta feita com massa vegana de cacau alcalino com farinha de nuts, recheio de brigadeiro e finalização com docinhos.

Serviço: Mundo Zero, lojas no Shopping RioMar Fortaleza, Shopping Iguatemi e Aldeota (Rua José Vilar, 1681 - Aldeota). Funcionamento varia conforme loja. Mais informações: @seumundozero

Brownie com brigadeiro

Com o brownie como ‘prato principal’ da casa, a Empório Brownie serve uma fatia de bolo de brownie coberto com brigadeiro preto e pedaços de castanha polvilhada, por R$ 18.

Outra opção é a fatia de torta trufada, feita com massa fofinha de bolo branco e preto, com recheio de brigadeiro preto e crocante. Finalizada com KitKats, chocolate meio amargo e uma trufinha. Esse item custa R$ 22,80.

Serviço: Empório Brownie, loja Conceito (Rua Frederico Borges, 306 - Meireles); Matriz (Rua Pereira Valente, 1668 - Varjota); Shopping Iguatemi; Shopping RioMar Fortaleza; Jóquei Clube (Av. Fernandes Távora, 84 - Jóquei); Shopping Del Paseo; Shopping Via Sul; North Shopping; Shopping Benfica; Shopping Parangaba; Shopping RioMar Kennedy. Funcionamento varia conforme loja. Mais informações: @emporiobrownie / (85) 98811.5211

Vulcão de cookie

Legenda: Fatia Bolo Vulcão de Cookie com massa de cookie tradicional e muito recheio de brigadeiro Foto: Divulgação

Lançamento da Maküke, a fatia de Bolo Vulcão de Cookie é uma explosão de sabor com massa de cookie tradicional e muito recheio de brigadeiro.

A fatia custa 14,90 e está disponível nas lojas da Aldeota, Varjota e Parangaba.

Serviço: Maküke, lojas na Varjota (Rua Frederico Borges, 280 - Varjota); Red Mall Shopping (Av. Dr. Silas Munguba, 643 - Parangaba); Aldeota (Rua Carlos Vasconcelos, 1735 - Aldeota). Funcionamento varia conforme a loja. Mais informações: @makukebr / (85) 8922-4414

Massa de pão de ló

Legenda: Cardápio da Sodiê tem mais de 80 sabores de bolos Foto: Divulgação

Com bolos elaborados à base de pão de ló, a Sodiê Doces tem, no cardápio, mais de 80 variedades de sabores, uma linha zero açúcar, bolos caseiros e versão vegana. Além dos bolos inteiros, é possível degustar apenas as fatias.

Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial. Neste mês, os sabores promocionais são: Choc Rosa, com massa de chocolate, recheio trufado meio amargo e de morango, finalizado com mousse de chocolate e morangos; e Ganache de limão, com massa branca, recheio de ganache de limão e creme gelado, finalizado com cobertura de marshmallow e raspas de limão.

Serviço: Sodiê Doces, lojas no Meireles (Av Barão de Studart, 661 - Meireles) e no Shopping Iguatemi. Funcionamento varia conforme a loja. Mais informações: @sodiefortaleza / (85) 3044-3004