9 receitas com carne moída para um almoço delicioso

A carne moída é um ingrediente que tem origem bovina, podendo ser utilizada em refeições principais, como almoço ou jantar. As receitas oferecem pratos deliciosos, práticos e bastante recheados para satisfazer diferentes gostos.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com nove receitas de pratos com carne moída. Dentre elas estão: escondidinho, panqueca, tortinha, macarrão, sopa, abobrinha, bolinhos, quibe e lasanha com carne moída.

Confira receitas com carne moída

1. Escondidinho de carne moída

Esse escondidinho tem origem incerta, mas é um popular prato nordestino. A receita é servida principalmente no almoço, podendo ser acompanhada de arroz branco e legumes.

Legenda: Opção saborosa para ser servida em almoço de família Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

200g de mandioca

150g de carne moída refogada

150g de mussarela ralada

Tempero caseiro a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de escondidinho de carne moída.

2. Panqueca de carne

Esse prato é uma ótima escolha para servir durante um almoço de família ou jantar entre amigos. A receita é prática e leve, sendo servida com bastante queijo ralado.

Legenda: Receita é leve e prática, podendo ser servida no almoço ou jantar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: 1 ovo

Massa: 2 xícaras de leite

Massa: 1 tablete de caldo de carne

Massa: 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo

Massa: 2 colheres de sopa de azeite

Massa: 2 colheres de sopa de queijo ralado

Recheio: 1/2kg de carne moída temperada com vinagre

Recheio: 2 colheres de sopa de azeite

Recheio: 2 dentes de alho

Recheio: 2 caldos de carne

Recheio: 2 tomates sem pele picados

Recheio: 1 pimenta vermelha inteira

Recheio: orégano e salsinha a gosto

Recheio: molho de tomate

Recheio: queijo ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de panqueca de carne.

3. Tortinha de carne moída

A tortinha é uma boa escolha para quem deseja inserir uma entrada no jantar ou um petisco durante festa. A receita tem origem na culinária australiana.

Legenda: Prato pode ser servido como entrada ou petisco Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 xícaras de farinha de trigo

1 ovo

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

Sal a gosto

1 e 1/2 colher (sopa) de água ou mais

Recheio: 1 colher (sopa) de manteiga

Recheio: 250g de carne moída

Recheio: 1/2 xícara de ricota

Recheio: 1 cebola média

Recheio: 1 ovo batido

Recheio: sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de tortinha de carne moída.

4. Macarrão com carne moída

O prato pode ser servido tanto no almoço, quanto no jantar. A receita tem origem árabe, apesar de ter sido bastante difundida pelos italianos.

Legenda: Macarrão é uma opção mais clássica para quem busca um prato com carne moída Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500g de massa de macarrão

4 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho picados

500g de carne moída

1 litro de caldo de legumes

1 lata de molho de tomate

1 lata de creme de leite

Sal a gosto

Folhas de manjericão a gosto

Parmesão ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de macarrão com carne moída.

5. Sopa com carne moída

A receita é cremosa e saudável, sendo uma boa opção para servir no jantar. A origem do prato é incerta, mas é preparado em diversas partes do mundo.

Legenda: Sopa de carne moída ajuda a fortalecer a imunidade devido aos ingredientes presentes na receita Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500g de carne moída

1 cebola grande picada

2 tomates picados sem sementes

10 talos de salsinha (folhas picadas)

4 cebolinhas verdes picadas

3 dentes de alho picado

4 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 pimentão pequeno picado

2 colheres (sopa) de manteiga

2 espigas de milho verde

1 litro de água

1 xícara de creme de leite e sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de sopa com carne moída.

6. Abobrinha com carne moída

O prato é uma boa opção para o jantar. Sendo leve, saudável e prática, a receita é bem recheada e pode ser servida com arroz branco.

Legenda: Receita serve como acompanhamento ou petisco Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

6 abobrinhas de tamanho médio

1/2kg de carne moída

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xácara (chá) de caldo de carne forte

2 tomates grandes picados

1 cebola grande batidinha

2 dentes de alhos socados

1 molho de salsa picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de abobrinha com carne moída.

7. Bolinhos de carne moída

Os bolinhos têm origem em Portugal, servindo como um lanche ou petisco. É uma receita prática e autêntica que pode ser acompanhada com molhos ou arroz branco.

Legenda: Receita também pode ser preparada com fatias de bacon para complementar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 xícaras de carne moída

2 fatias de bacon

1/2 pimentão

1 colher de cebola ralada (sopa)

3 tomates sem pele

2 gemas

1/2 xícara de chá de miolo de pão molhado no leite

Farinha de trigo para ligar

Modo de preparo: veja como fazer a receita de bolinhos de carne moída.

8. Quibe de carne moída

O quibe tem origem no Oriente Médio, sendo uma boa escolha para servir como petisco ou lanche. Receita pode servir até 20 quibes grandes.

Legenda: As bolinhas do quibe podem ser preparadas do tamanho que preferir Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500g de trigo fino para quibe

250g de carne magra moída duas vezes

1 colher (chá) de glutamato monosodíco

1 colher (café) de pimenta calabresa seca

Sal a gosto

Recheio: 250g de carne moída

Recheio: 1 cebola média bem picada

Recheio: 1 colher (sopa) de salsinha picada

Recheio: sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de quibe de carne moída.

9. Lasanha de carne moída

A lasanha pode ser servida durante o almoço ou jantar. O prato tem origem italiana e pode ter o recheio modificado a depender da preferência.

Legenda: O prato pode ser servido em um almoço de família Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

200g de queijo mussarela em fatias

300g de massa para lasanha

300g de carne moída refogada e temperada com sal

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

8 tomates

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

1 colher (sopa) de óleo

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita de lasanha de carne moída.