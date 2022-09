Sopa de carne moída: saiba como fazer

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região incerta Categoria jantar Total 50 min Palava-Chave cremoso, saudável

A sopa de carne moída é cremosa e saudável, sendo uma boa opção para servir no jantar. A origem do prato é incerta, mas é preparado em diversas partes do mundo.

Outra receita que também é preparada com o animal é o prato "escondidinho de carne moída".