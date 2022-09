Abobrinha com carne moída: saiba como fazer

Tempere a carne com o alho, o sal e pimenta-do-reino e deixe pegar gosto. Frite a cebola com a manteiga, junte a carne já preparada e mexa sempre até que fique solta; junte os tomates e abafe.

2

Quando estiverem moles, acrescente a farinha de trigo, já previamente dissolvida no leite e a salsa picada e deixe cozinhar até engrossar um pouco. À parte, prepare a abobrinha, abrindo no sentido do comprimento, sem descansar e separe o miolo.