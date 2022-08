Confira 6 receitas de lasanhas em diferentes versões para experimentar

A lasanha pode ser servida como prato principal no almoço ou no jantar, tendo origem na Itália. Apesar de ter chegado ao Brasil a partir de imigrantes italianos, a receita foi modificada ao longo dos anos, sendo preparada com distintos recheios.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com seis receitas de lasanha, incluindo opções vegetarianas. Dentre elas estão: lasanha de frango, de batata, ao molho branco, de bacalhau, de berinjela e de abobrinha.

Confira receitas com lasanha

Lasanha de frango

A receita da lasanha de frango costuma ser utilizada como prato principal nas refeições, podendo ser acompanhado com arroz e verduras. A lasanha é um prato de origem italiana, que pode ter o recheio modificado a depender da preferência.

Legenda: Prato pode ser preparado em menos de 60 minutos Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 pacote de massa de lasanha

300g de queijo

300g de presunto

1 peito de frango

Sal

1 pacote de queijo ralado

200ml de leite

1 cebola

1 tomate

1 colher de margarina

1 colher de maisena

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha de frango.

Lasanha de batata

A lasanha de batata é uma opção para quem busca uma receita vegetariana, podendo ser consumido no almoço ou jantar e ter como acompanhamento arroz e verduras.

Legenda: A lasanha de batata pode ser cozinhada sem a presença de carne Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Massa: 1kg de batata

Massa: sal

Molho: 1 lata de extrato de tomate

Molho: 1 copo americano de água

Molho: 2 dentes de alho

Molho: sal

Molho: pimenta-do-reino

Molho: 1 maço de cheiro verde e coentro

Molho: 1 cebola média

Molho: 1 pimentão pequeno

Molho: 1 tomate

Molho: 250g de azeitona sem caroço

Recheio: 500g de presunto

Recheio: 400g de queijo mussarela

Recheio: queijo parmesão para colocar por cima

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha de batata.

Lasanha ao molho branco

A lasanha ao molho branco é uma boa opção para ser servida durante o almoço ou jantar. O prato tem origem italiana e a receita pode servir de 4 a 6 pessoas.

Legenda: A lasanha pode ser servida com queijo parmesão ralado a gosto. Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 e 1/4 de xícaras de leite quente

3 gemas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pitada de noz-moscada ralada

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha ao molho branco.

Lasanha de bacalhau

A lasanha de bacalhau é uma boa escolha para ser servida durante a Semana Santa, período em que muitas famílias brasileiras seguem a tradição de não consumir carne vermelha.

Legenda: Prato precisa ser deixado no forno até dourar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 pacote de lasanha

200g de queijo parmesão ralado

300g de bacalhau

Molho branco: 1 litro de leite

Molho branco: 1 lata de creme de leite

Molho branco: 1 copo de requeijão

Molho branco: 4 colheres (sopa) bem cheias de farinha

Molho branco: sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha de bacalhau.

Lasanha de Berinjela

A lasanha de berinjela é um prato que contempla o público vegetariano por não levar carne, porco ou frango na receita.

Legenda: Lasanha de berinjela não leva carne, porco ou frango Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 berinjela média

50 gramas de queijo mussarela

Massa de lasanha

Queijo ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha de berinjela.

Lasanha de Abobrinha

Assim como a lasanha de berinjela e de batata, a receita da lasanha de abobrinha não leva carne.

Legenda: Receita leva abobrinha, queijo e noz-moscada Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 abobrinhas cortadas em rodelas

200g de queijo cottage

100g de ricota passada na peneira

1 colher (chá) de sal

1 pitada de noz-moscada

1 colher (copa) de cheiro verde picado

1 envelope de caldo de legumes light, dissolvido conforme a indicação na embalagem

1 fatia de queijo mussarela light ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita da lasanha de abobrinha.