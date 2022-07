Dia da Pizza: veja 5 locais para celebrar a data em Fortaleza

Como uma forma de homenagear a invenção de um dos pratos mais apreciados pelas pessoas, o Dia Internacional da Pizza é comemorado anualmente todo 10 de julho. Por isso, neste domingo, o Diário do Nordeste organizou uma lista de 5 locais para aproveitar a data em Fortaleza.

O prato tem origem na gastronomia italiana e se popularizou ao redor do mundo. No Brasil, ganhou outras modificações, com acréscimo de bordas recheadas e produção de pizzas doces.

Conforme o portal Calendarr Brasil, responsável por elencar as principais datas comemorativa no País, a data foi instituída em 1985 pelo secretário de turismo da época, Caio Luís de Carvalho.

Confira sugestões de locais para aproveitar a data

Domino's Pizza

Como uma opção mais fácil de ser encontrada pelos bairros de Fortaleza, pela quantidade de unidades, a Domino's Pizza traz uma variedade de produtos para todos os gostos.

Na Semana da Pizza, o estabelecimento está com uma promoção de pizza média ou grande com 50% de desconto nas massas tradicionais e finas. A promoção segue até este domingo.

Legenda: Com unidades em todo o Brasil, Domino's é uma opção que pode ser encontrada com mais facilidade por Fortaleza Foto: Reprodução/Redes sociais

Unidades e contato

Unidade Fátima - (85) 3033-3133

Fátima - (85) 3033-3133 Unidade Edson Queiroz - (85) 3033-3132

Edson Queiroz - (85) 3033-3132 Unidades: Shopping RioMar, Shopping Iguatemi, North Shopping e Aeroporto

Shopping RioMar, Shopping Iguatemi, North Shopping e Aeroporto Instagram: @dominospizzafortaleza

Two Brothers

A pizzaria Two Brothers oferece distintas opções de pizzas, pastas e calzones, incluindo as clássicas marguerita, mussarela, portuguesa e Calabresa.

Além disso, ainda dá a possibilidade de o cliente incluir uma borda recheada. "Mesmo sendo uma afronta aos italianos, os brasileiros e americanos deram aquela incrementada e colocaram aquele recheio especial na bordinha! Essa briga é das boas", o estabelecimento brinca, em postagem nas redes sociais.

Legenda: Pizza com borda recheada do estabelecimento "Two Brothers" Foto: Reprodução/Redes Sociais

Unidades e contato

Rua Alfredo Severo, 112, Aldeota

Rua Batista de Oliveira, 1071, Cocó

Instagram: @twobrotherspizzas

Full Pizza

Além das clássicas opções salgadas, a Full Pizza tem um cardápio voltado para pizzas doces, com sabores como chocolate com Oreo, trazendo um mix de quatro chocolates diferentes com o biscoito; chocolate com morango; e doce de leite com paçoquita.

Legenda: Opções doces são contempladas no "Full Pizza Delivery" Foto: Reprodução/Redes Sociais

A pizzaria ainda possui uma opção à base de biscoito maisena, com chocolate branco, chocolate meio amargo, calda de chocolate meio amargo e marshmallow maçaricado.

Contato

Fazer pedido através do número: (85) 99276-9990

(85) 99276-9990 Instagram: @fullpizza_

Pasto & Pizzas

O restaurante possui uma diversidade de massas e pizzas artesanais. O rodízio é um dos pontos fortes do local, que concentra opções diversas de pizzas salgadas e doces. Além disso, inclui opções com camarão, carne de sol e frango.

Legenda: A clássica pizza doce combina chocolate branco com amargo Foto: Reprodução/Redes Sociais

Unidades e contato

Unidades: Dom Luís; Shopping Salinas; Avenida13 de Maio e Eusébio.

Dom Luís; Shopping Salinas; Avenida13 de Maio e Eusébio. Instagram: @pastoepizzas

The Holy Pizza

O estabelecimento possui opções para todos os gostos, incluindo os vegetarianos. Tem pizza de quatro queijos, marguerita, mussarela e até mesmo uma recheada com banana.

É possível escolher bordas de cheddar, catupiry, chocolate, chocolate branco e avelã.

Legenda: Com bastante queijo e recheio, a pizza é uma boa opção para ser partilhada com amigos e familiares Foto: Reprodução/Redes Sociais

Unidades e contato