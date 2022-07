Veja 4 receitas com chocolate para experimentar

Para o Dia Mundial do Chocolate, celebrado anualmente todo 7 de julho, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 4 receitas com chocolate. Nesta quinta-feira, foram elencadas opções como bolo, flan, mousse e creme.

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) apontou que a tradição do consumo de cacau existe no Brasil há mais de 275 anos.

Sua chegada data de 1746, quando um fazendeiro do Sul da Bahia, chamado Antônio Dias Ribeiro, foi presenteado por um francês com as sementes do fruto. Devido ao clima, as lavouras cacaueiras prosperaram na região.

Confira receitas com chocolate

Bolo de Chocolate

Esta receita é um clássico, principalmente para os fãs de chocolate. Apesar de simples, a calda adicionada à massa antes ir ao forno traz um toque especial neste bolo de chocolate.

Legenda: Por ser mais simples, ele pode ser servido para acompanhar um lanche da tarde ou o café da manhã Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 copo americano de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

2 copos de farinha de trigo

3 colheres de chocolate em pó

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1/2 colher de café de sal

1 copo de leite

1 e ½ copo de água — calda

1 e ½ copo de açúcar — calda

4 colheres de sopa de chocolate em pó — calda

Modo de preparado: veja como fazer bolo de chocolate.

Flan de chocolate ao molho de baunilha

O flan é uma receita originada na Roma Antiga. Ao domesticar a gelatina e inventar formas de usar os excedentes de ovo, os romanos criaram a espécie de "bolo liso". Apesar de atualmente a receita ser doce, era comum que há 2 mil anos ela fosse servida salgada.

Legenda: Apesar de atualmente a receita ser doce, era comum que há 2 mil anos ela fosse servida salgada. Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 envelope de gelatina sem sabor

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de chocolate em pó solúvel

1 lata de creme de leite

1 xícara (chá) de açúcar

3 gemas - creme inglês

Meia xícara (chá) de açúcar - creme inglês

1 xícara e meia (chá) de leite - creme inglês

1 colher (chá) de essência de baunilha - creme inglês

Modo de preparado: veja como fazer flan de chocolate ao molho de baunilha.

Mousse de chocolate

A mousse de chocolate é um clássico entre a categoria de sobremesas de origem na culinária francesa. O prato é feito a base de ovos e chocolate.

Legenda: Raspas de chocolate podem ser usadas para decorar a receita Foto: Shutterstock

Ingredientes

3 ovos

200g de chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de creme de leite

Modo de preparado: veja como fazer mousse de chocolate.

Creme de baunilha com chocolate

Prato requer que o chocolate seja previamente raspado em banho-maria.

Legenda: Veja o passo a passo para fazer a receita Foto: Shutterstock

Ingredientes

4 ovos

1 litro de leite

1 ¼ xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de amido de milho Essência de baunilha

1 xícara (chá) de creme leite fresco batido

200g de chocolate para cobertura

½ xícara (chá) de margarina

2 gemas

100g de açúcar de confeiteiro

Modo de preparado: veja como fazer creme de baunilha com chocolate.