10 receitas com salmão para você preparar pratos deliciosos

O salmão é conhecido por ser um peixe de águas frias, sendo um queridinho da culinária de distintas partes do mundo. As receitas sempre resultam em pratos leves, deliciosos e práticos, podendo servir como refeição principal ou petisco.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com dez receitas de pratos com salmão. Dentre elas estão: salmão grelhado, ao molho de maracujá, ao molho de alcaparra, terrine de salmão, bolinhos de salmão, salada, filé, postas ao forno, dtrogonoff e torta.

Confira receitas com salmão

1. Salmão grelhado

Esse é um prato com origem na culinária japonesa, mas que foi adotado em refeições das famílias brasileiras. Receita pode ser servida com arroz de açafrão e legumes cozidos, como batata e cenoura.

Legenda: Prato pode ser acompanhado de batata e cenoura Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 kg de salmão

1/2 litro de mel de abelha

1/2 litro de shoyu

200g de açúcar

250g de gengibre

4 dentes de alho picado

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salmão grelhado.

2. Salmão ao molho de maracujá

Prato pode ser servido como prato principal, sendo uma boa escolha para quem busca uma refeição mais leve. A receita tem origem na culinária francesa, sendo preparada com alho, mel, pimenta e maracujá.

Legenda: Salmão precisa ser regado com molho quente, limão e azeite Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

600 gramas de filé de salmão

2 maracujás pequenos

1/ xícara (chá) de salsicha bem picada

1 cebola fatiada

1 dente de alho picado

2 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de manteiga

2 limões

Azeite, sal, açúcar e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salmão ao molho de maracujá.

3. Bolinhos de salmão

Os bolinhos são preparados a partir do peixe cortado em finos pedaços, tendo origem na culinária brasileira. O prato pode ser servido como acompanhamento ou petisco.

Legenda: Salmão deve ser cortado em pedaços finos antes do preparo Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 quilo de salmão cortado em pedaços finos

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo burgol

1 cebola média, picada em pedaços finos

Sal e pimenta a gosto

Suco de 1/2 limão

Óleo para refogar

Molho: 1/2 pepino, descascado, sem sementes e ralado

Molho: 180 ml de iogurte

Molho: 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada

Molho: 1 colher de sopa de suco de limão

Molho: sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de bolinhos de salmão.

4. Salada de salmão

A salada é preparada com alface, cenoura, alcaparras e molho de mostarda com maionese. A receita é prática, podendo ser servida como acompanhamento.

Legenda: Prato também pode ser acompanhado com tomates secos Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

85 gramas de lâminas de salmão cru (temperatura de 5º a 10º)

Alface americana

Cenoura a gosto

Alcaparras a gosto

Croutons a gosto

Molho de mostarda com maionese e azeite

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salada de salmão.

5. Terrine de salmão

Prato tem origem na culinária francesa, sendo servido costumeiramente gelado. Receita serve até oito pessoas, tendo um toque leve e gostoso para ser uma opção de entrada.

Legenda: Prato é acompanhado com gelatina Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 filé de salmão fresco (1,5 kg)

500g de salmão defumado

300g de manteiga

3 cebolas médias picadas

5 folhas de gelatina incolor

Sal e pimenta a gosto

300ml de Chantilly

5 colheres (chá) de raiz forte fresca

Modo de preparo: veja como fazer a receita de terrine de salmão.

6. Salmão ao molho de alcaparra

Prato pode ser servido durante a refeição do almoço ou jantar. A receita é uma opção saudável, sendo preparada com alcaparras. O ingrediente tem origem mediterrânea e foi utilizado como calmante na Grécia Antiga.

Legenda: Molho acentua o sabor do peixe Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

700g de salmão, temperado com limão, sal e pimenta branca

2 colheres (sopa) de margarina (para o molho)

100g de margarina

100g de creme de leite sem soro

1 pitada de pimenta-do-reino

Papel alumínio

Alcaparra a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de salmão com molho de alcaparra.

7. Filé de salmão grelhado

O filé é temperado com alho, vinho branco e azeite. A receita é leve e prática, podendo ser servida com arroz branco, legumes e salada verde.

Legenda: É possível acrescentar um pouco de limão na receita para acentuar o sabor Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

400g de filé de salmão

1 dente de alho

21 cálice de vinho branco

2 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de filé de salmão grelhado.

8. Postas de salmão ao forno

As postas podem ser preparadas de forma simples e prática, sendo uma boa opção para ser servida no jantar. A receita tem origem incerta, mas leva requeijão, leite de coco e purê de tomate.

Legenda: Receita pode ser uma boa escolha para servir no almoço ou jantar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

6 postas de salmão

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 vidro de requeijão

1 xícara (chá) de leite de coco

1 xícara (chá) de purê de tomate

Limão

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de postas de salmão ao forno.

9. Strogonoff de salmão

Esse é um prato de origem na culinária russa. Durante a época das festas juninas, a receita é uma das que compõe os famosos "pratinhos".

Legenda: O prato é tradicionalmente feito com carne bovina, mas outras carnes também podem ser usadas, como é o caso do salmão Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

400g de salmão cortado em pedaços pequenos

2 colheres de ketchup

2 colheres de mostarda

2 cogumelos

2 colheres de conhaque

200ml de creme de leite

100ml de molho de tomate

1 cebola pequena picada

3 colheres de azeite

1 batata média

Modo de preparo: veja como fazer a receita de strogonoff de salmão.

10. Torta de salmão e camarão

Aprenda a fazer a receita. De origem na Grécia Antiga, a torta ganha um toque de frutos do mar nesta receita.

Legenda: Prato deve ser servido imediatamente após pronto Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1/2 receita de massa simples de torta

1 xícara (chá) de salmão cozido em cubinhos

1 xícara (chá) de camarão cozido picadinho

1/4 colher (chá) de sal

1/4 colher (chá) de pimenta

1/4 colher (chá) de noz moscada

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 colher (sopa) de cebola ralada

3 ovos

Modo de preparo: veja como fazer a receita de torta de salmão e camarão.