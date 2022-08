Veja 7 receitas com carne de porco suculentas e deliciosas

A carne de porco pode ser servida como prato principal no almoço ou no jantar. Cada receita pode ter uma origem diversa, como espanhola ou brasileira, enquanto as opções de qual parte cozinhar também são diversas, podendo ser o pernil ou lombo.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas de pratos com carne de porco. Dentre elas estão: pernil assado, lombo de porco, pernil de porco, lombo de porco recheado, bife de porco recheado, assado de carne de porco e arroz com carne de porco.

Confira receitas com carne de porco

Pernil assado

O pernil assado é um prato que utiliza carne de porco, tendo origem europeia. No Brasil, tem sido utilizado como uma alternativa ao peru durante o período natalino, sendo uma opção que concentra um pouco mais de gordura do que o lombo.

INGREDIENTES

1 pernil suíno de 5kg

4 cebolas médias picadas

6 dentes de alho amassado

3 talos de salsão picado

1 ramo de alecrim

70g de bacon em cubos

3 folhas de louro

Salsa e cebolinha picado

2 colheres (sopa) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

1 garrafa de vinho tinto seco

Modo de preparo:

Lombo de porco

O lombo do porco é a carne localizada na área entre o ombro e as patas traseiras, sendo mais magra e macia do que o restante do animal. Ela pode ser assada no forno ou na frigideira, servindo como prato principal de um almoço com familiares ou amigos.

INGREDIENTES

1 lombo de porco de 1 quilo e meio

1 cebola ralada

2 dentes de alho

1 colherinha de café

1 colher de pimenta-do-reino

3 ovos batidos

3 colheres de sopa de gordura

1 xícara de farinha de rosca

Sal a gosto

Modo de preparo:

Pernil de porco

O pernil de porco é preparado a parte da carne localizada na frente do animal, apresentando um pouco mais de gordura do que o lombo. O prato leva vinho tinto seco.

INGREDIENTES

1 pernil (4kg aproximadamente)

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1/2 xícara de chá de vinagre

6 dentes de alho moído

2 cebolas

1 folha de louro

2 colheres (sopa) de cheiro verde

2 colheres de chá de pimenta-do-reino

1 colher de chá de óleo

1 colher rasa sopa de sal (para cada quilo de carne)

Modo de preparo:

Lombo de porco recheado

O lombo de porco recheado é um prato que pode ser servido como refeição principal, sendo preparado com frango, presunto e bacon. A receita pode ser acompanhada com arroz branco.

INGREDIENTES

1,2 kg de lombo de porco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de limão

Para o recheio: 1 peito de frango

Para o recheio: 200g de presunto

Para o recheio: 2 fatias de bacon

Para o recheio: 1 cebola ralada

Para o recheio: 1 ovo

Para o recheio: 1 colher de sopa de farinha de trigo

Para o recheio: alecrim a gosto

Para o recheio: 2 colheres de sopa de vinho branco seco

Modo de preparo:

Arroz com carne de porco

O arroz com carne de porco é uma receita que serve tanto no almoço, quanto no jantar. O prato tem origem europeia e pode ser preparado em até 45 minutos.

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de óleo

300g de lombo cortado em cubos

1 cebola pequena picada

1 pimentão vermelho picado

Sal a gosto

1 e 1/2 xícara (chpa) de água

2 xícaras (chá) de arroz cozido

1 colher (sopa) de salsa

Modo de preparo:

Assado de carne de porco

O assado de carne de porco é um prato que possui um tempo de preparo mais longo, sendo necessário iniciar com 70 minutos de antecedência. A receita leva vinho tipo madeira seco ou chamaonhe seco, assim como pimenta do reino e caldo de carne.

INGREDIENTES

1 e 1/2 de carne de porco

7 colheres (sopa) de margarina

1/2 litro de vinho tipo madeira seco ou champanhe seco

1 colher (café) de açúcar

1 tablete de caldo de carne

Sal a gosto

Pimenta do reino

Modo de preparo:

Bife de porco recheado

O bife de porco recheado é preparado com linguiça, pimentão, cebola e bacon. A receita pode ser acompanhada com arroz e legumes, servindo como prato principal do almoço ou jantar.

INGREDIENTES

4 bifes de pernil suíno, de 200g cada, tempero caseiro a gosto

1 cenoura ralada

50g de pimentão picado

50g de linguiça calabresa picada

50g de cebola picadinha

50g de bacon picado, pimenta e sal a gosto

1 colher (sopa) de vinagre

3 colheres (sopa) de óleo

Modo de preparo: