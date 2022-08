Lombo de porco: saiba como preparar

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região europeia Categoria prato principal, almoço, jantar Cozimento 45 min Palava-Chave prático, fácil

O lombo do porco é a carne localizada na área entre o ombro e as patas traseiras, sendo mais magra e macia do que o restante do animal. Ela pode ser assada no forno ou na frigideira, servindo como prato principal de um almoço com familiares ou amigos.

Outra receita que também é preparada com porco é o prato de "pernil assado".