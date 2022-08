Salmão ao molho de maracujá: confira receita do prato

Corte os maracujás ao meio e bata a polpa e as sementes no liquidificador por alguns segundos. Peneire o suco e reserve.

Tempere com sal, pimenta-do-reino, mel e açúcar, se for necessário, para compensar a acidez do maracujá. Prove.

Coloque cada salmão em um prato, reque com molho quente, limão e azeite a vontade. Sirva com arroz branco, arroz com brócolis ou arroz com cenouras.