7 receitas de lasanha para inovar no almoço

A lasanha é um prato clássico e de sabores versáteis. Da tradicional bolonhesa à recheada com bacalhau, a receita tem como base os mesmos ingredientes, entre eles a massa fresca ou industrializada, molho de tomate e queijo.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas, que incluem lasanha de carne moída com queijo, abobrinha, berinjela, bacalhau, ao molho branco, batata e de frango.

CONFIRA RECEITAS DE LASANHA

1. LASANHA DE CARNE MOÍDA COM QUEIJO

Uma boa opção para ser servida durante o almoço ou jantar. O prato tem origem italiana e pode ter o recheio modificado a depender da preferência.

Legenda: O prato pode ser servido em um almoço de família Foto: Shutterstock

INGREDIENTES