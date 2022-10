6 receitas com brócolis fáceis e saborosas

O brócolis é um alimento rico em fibras, vitamina C, vitamina E, cálcio, folato, magnésio, fósforo e potássio. Por suas propriedades, ajuda a manter a saúde dos ossos e do intestino, além de contribuir na perda do peso. A hortaliça teve origem no Mediterrâneo.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com seis receitas preparadas. Dentre elas estão: torta, frango, arroz, suflê, creme e até mesmo brócolis gratinados.

Confira receitas com brócolis

1. Brócolis gratinados

Essa receita pode ser preparada de modo simples e rápido, sendo uma boa opção para quem busca fontes de antioxidantes. O prato tem origem francesa e pode ser acompanhado com arroz ou alguma massa.

Legenda: O consumo de brócolis fornece ao corpo antioxidantes, substâncias que combatem o envelhecimento precoce Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 maço grande de brócolis

1 colher (sopa) de farinha de trigo

150g de muçarela em fatias

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

Queijo parmesão ralado para polvilhar

1 colher (chá) de orégano

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo: veja como fazer a receita de brócolis gratinados.

2. Arroz de brócolis

Esse prato pode ser servido no almoço ou jantar, sendo um alimento leve e saudável. A hortaliça é rica em antioxidantes, substâncias que combatem o envelhecimento precoce.

Legenda: Brócolis é aliado à saúde dos ossos, do intestino e na saúde cerebral Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de arroz cru

1/4 xícara (chá) de vinho branco

3 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de legumes

4 xícaras (chá) de brócolis

2 colheres (sopa) de óleo

3 colheres (sopa) de cebola ralada

3 dentes de alho

3 colheres (sopa) de queijo

Modo de preparo: veja como fazer a receita de arroz de brócolis.

3. Torta de brócolis

Esse é um prato com origem alemã, podendo servir uma família durante um lanche ou jantar. A hortaliça contribui na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Legenda: A recomendação é o consumo de 5 porções ou mais de brócolis por semana Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

8 fatias de pão de fôrma sem casca

2 tomates picados

1 maço de brócolis em buquês cozido

1 copo de requeijão (250g)

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de creme de leite

2 cubos de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de mostarda

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

2 ovos

Margarina para untar

Modo de preparo: veja como fazer a receita de torta de brócolis.

4. Suflê de brócolis

Esse é um prato que mistura batata, chuchu, cenoura e beterraba, tendo origem francesa. O alimento é saudável, leve e ajuda na regulação da função intestinal, evitando a prisão de ventre.

Legenda: O consumo de brócolis fornece ao corpo antioxidantes, vitaminas C e E, fibras, cálcio, folato, magnésio, fósforo, ferro e potássio. Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

Batata, chuchu, cenoura e beterraba a gosto

Sal, alho, cheiro verde e cebola a gosto

1/2 litro de leite

3 ovos grandes

Farinha de trigo

Óleo e queijo ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de suflê de brócolis.

5. Creme de brócolis

Essa é uma receita com origem mediterrânea que pode ser preparada de um modo prático. O prato pode ser consumido como lanche, levando brócolis, cebola e caldo de legumes caseiro.

Legenda: As fibras presentes no brócolis são fundamentais na regulação da função intestinal, evitando a prisão de ventre Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 pacote de brócolis congelados

1 cebola grande picada

2 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta a gosto

2 xícaras (chá) de caldo de legumes caseiro

1 xácara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo: veja como fazer a receita de creme de brócolis.

6. Frango com brócolis

Essa é uma receita leve, nutritiva e saudável que pode ser consumida como prato principal no almoço ou jantar.

Legenda: Opção é saudável e nutritiva Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1/2 xícara (chá) de azeite

6 batatas em rodelas grossas

1 colher (chá) de alecrim

1 e 1/2 kg de sobrecoxa de frango

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 dentes de alho espremidos

3 xícaras (chá) de brócolis pré-cozidos

3 cebolas em rodelas

2 xícaras (chá) de água quente

2 envelopes de caldo de galinha em pó

Modo de preparo: veja como fazer a receita de frango com brócolis.