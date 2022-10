8 receitas de berinjela para impressionar na culinária

A berinjela é um alimento rico em antioxidantes, assim como em vitamina C, cálcio, magnésio e potássio. Por suas propriedades, ajuda na saúde da pele e na redução da pressão sanguínea. O fruto tem origem na Índia, mas pode ser facilmente cultivada na região dos trópicos.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com oito receitas preparadas a partir da berinjela. Dentre elas estão: lasanha, quibe, macarrão, patê, assim como berinjela empanada, recheada, refogada e à milanesa.

Confira receitas com berinjela

1. Lasanha de berinjela

Esse é um prato que contempla o público vegetariano por não levar carne, porco ou frango na receita. A receita tem origem italiana e pode ter o recheio modificado a depender da preferência.

Legenda: Lasanha de berinjela não leva carne, porco ou frango Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 berinjela média

50 gramas de queijo muçarela

Massa de lasanha

Queijo ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita de lasanha de berinjela.

2. Berinjela empanada

Essa receita pode servir como acompanhamento de uma refeição, contemplando também o público vegetariano. Com origem chinesa, o alimento possui diferentes tipos de preparo, sendo rico em antioxidantes.

Legenda: Berinjela empanada é coberta por trigo antes de fritar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 berinjelas

2 ovos

1 dente de alho

5 colheres de sopa de farinha de trigo

Pimenta-do-reino, sal e óleo a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de berinjela empanada.

3. Berinjela recheada

Essa receita teve origem na Sicília, ilha da Itália cercada pelo mar mediterrâneo. O prato serve como um acompanhamento saboroso para almoço ou jantar.

Legenda: A berinjela recheada é um prato de origem mediterrânea Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

4 berinjelas

250g de presunto de peru bem picados (ou outra proteína de preferência)

1 cebola picada

4 tomates sem sementes picados

½ xíc.(chá) de azeitona sem caroço

100g de queijo ralado

250 ml demolho de tomate

Queijo ralado para polvilhar

1 pitada de pimenta-do-reino e azeite

Modo de preparo: veja como fazer a receita de berinjela recheada.

4. Berinjela refogada

Esse prato pode ser servido durante o almoço, sendo rico em vitamina C. O alimento é recomendado para quem deseja perder peso, por ter poucas calorias. Além disso, ainda ajuda a reduzir o colesterol e a pressão sanguínea.

Legenda: A berinjela tem propriedades que ajudam a reduzir o colesterol Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1/2 kg de berinjelas

1/3 xícaras (chá) de óleo

2 colheres (sopa) de margarina

3/4 xícaras (chá) de água, sal e pimenta

1 colher (chá) de orégano

1/2 xícara (chá) de queijo coalho em cubos

2 dentes de alho picados

Modo de preparo: veja como fazer a receita de berinjela refogada.

5. Macarrão com berinjela

Sendo prática e deliciosa para preparar no almoço, a receita tem origem italiana. No entanto, o recheio pode ser modificado a depender do gosto pessoal.

Legenda: Prato é saboroso e saudável Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 berinjelas (médias) em cubos

1/2 xícara (chá) de óleo

2 cubinhos de caldo de carne

2 colheres (sopa) de margarina

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de leite

Pimenta-do-reino a gosto

250g de macarrão cozido em água e sal

Queijo ralado a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de macarrão com berinjela.

6. Quibe de berinjela

O quibe com o fruto é uma modificação do tradicional prato com carne, que teve origem no Mediterrâneo. Apesar de a receita ser principalmente com ingrediente bovino, conta com recheios de queijo, presunto e até berinjela.

Legenda: Alimento é temperado com raspas de limão, ervas picadas e pimenta Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 kg berinjela

35g de alho

80g de cebola

400g de trigo para quibe

550ml de caldo de legumes

35g de hortelã

18g de manjericão

10g de salsinha

5g de tomilho

5g de alecrim

Raspas de limão a gosto

330g de coalhada seca

Modo de preparo: veja como fazer a receita de quibe de berinjela.

7. Berinjela à milanesa

Essa é uma receita que surge a partir da modificação do clássico "bife à milanesa". Esse, por sua vez, tem origem na Itália. O prato pode servir o público vegetariano no almoço, lanche ou jantar.

Legenda: Receita pode ser preparada com duas berinjelas Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 berinjelas

2 ovos

2 dentes de alho

Farinha de rosca

Pimenta-do-reino a gosto

Óleo

Modo de preparo: veja como fazer a receita de berinjela à milanesa.

8. Patê de berinjela

Essa receita é uma versão modificada da pasta de berinjela, também conhecida como "Babaganoush". O prato é tradicional da cozinha árabe e, uma vez pronto, pode ser passado por torradas, biscoitos e fatias de pão.

Legenda: Receita pode ser preparada com duas berinjelas Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 berinjelas

Azeite e sal a gosto

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 cebola grande

1 xícara (chá) de molho de tomate

Azeitonas, cheiro verde e orégano a gosto

6 alcaparras

3 colheres (chá) de vinagre

Modo de preparo: veja como fazer a receita de patê de berinjela.