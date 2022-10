Quibe de berinjela: veja como preparar

1 Para o purê de berinjela: corte a berinjela ao meio na horizontal, talhe, tempere com 60ml de azeite, 15g de alho, sal e pimenta do reino. Asse em uma assadeira coberta com papel alumínio por 15 minutos a 150 ºC.

2 Para o refogado: doure em 45ml de azeite as 20g de alho restante, agregue e refogue a cebola picada. Adicione o refogado na berinjela assada sem a casca (retire a casca depois de tirá-la do forno). Reserve.

3 Para o quibe: umedeça o trigo com o caldo de legumes fervendo e espere esfriar. Tempere com as raspas de limão, as ervas picadas e 3g de pimenta dedo-de-moça picada. Acerte o sal e a pimenta do reino. Bata no processador a berinjela com o trigo até formar uma massa homogênea.